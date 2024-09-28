الهيئة العامة للاستعلامات تعقد لقاءات تثقيفية حول المشورة الأسرية بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

نظم مركز إعلام الفيوم التابع للهيئة العامة للاستعلامات صباح اليوم لقاء تثقيفيا موسعا بالتعاون مع مديرية الصحة وكلية الآداب بجامعة الفيوم بعنوان المشورة الأسرية و تحسين الخصائص السكانية.

حاضرت خلاله دكتورة غادة هلال مدير تنظيم الاسرة بمديرية الصحة، والدكتورة ايمان هيكل استاذ الاجتماع بكلية الآداب و شارك فيه لفيف من الرائدات الريفيات والمثقفات الصحيات والعاملين بالإدارات الصحية ، ومراكز تنظيم الأسرة، سيدات من شرائح مجتمعية مختلفة, وأدار اللقاء نادية أبو طالب أخصائي الاعلام بالمركز تحت اشراف سهام مصطفى مدير المركز.

يأتي اللقاء ختاما لفعاليات الحملة الإعلامية التي اطلقتها الهيئة العامة للاستعلامات بقيادة د. ضياء رشوان رئيس الهيئة وتحت إشراف د. أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلي تحت شعار إيد في إيد . هننجح أكيد والتي تضمنت سلسلة من اللقاءات الاعلامية على مدار شهر سبتمبر الجاري ، والتى ينفذها قطاع الإعلام الداخلي عبر مراكزه الإعلامية المنتشرة بكافة أنحاء الجمهورية لتوعية المواطنين بالمشاركة والاستفادة من المبادرات الرئاسية وتزامنا مع انطلاق المبادرة الرئاسية بداية جديدة للتنمية البشرية وبناء الإنسان.



استهلت اللقاء سهام مصطفى مدير مركز إعلام الفيوم بالحديث عن التحديات التي تواجهها القضية السكانية على المستوى الدولي والمحلي، لاسيما أن القضية باتت ترتكز في المقام الأول علي تحسين الخصائص السكانية، وتنمية الأسرة جنبا إلى جنب.



واستعرضت الاستراتيجية الوطنية للسكان، لضمان الحقوق الإنجابية وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري والتعليم وتحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والتنمية الاقتصادية والموارد ، من أجل القضاء على الفقر وتمكين الأسرة المصرية وتطوير التعليم، إضافة إلى تمكين الشباب اقتصاديا وثقافيا ، وتعزيز الحماية الإجتماعية والحوكمة بما ينعكس إيجابيا على تحسين الخصائص السكانية، الأمر الذي يستوجب التركيز علي تحسين الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية ، ورفع وعي الأسرة المصرية بالحقوق الإنجابية ، ومعرفة آليات إدارة الأسرة وتنظيم عدد أطفالها، بما يحفظ حقوقهم في تربية مثلى .

