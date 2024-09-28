المرشد الإيرانى: دماء حسن نصر الله لن تذهب دون الثأر لها

محمد جمال

أعلن المرشد الإيرانى على خامنئى اليوم الحداد فى إيران لمدة خمسة أيام بعد اغتيال حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله.

وأكد خامنئى أن دماء نصر الله لن تذهب دون الثأر لها.

وقالت صحيفة "تليجراف" البريطانية نقلًا عن مسئول إسرائيلى، إن خطاب نتنياهو أمام الأمم المتحدة فى الدورة الـ79 للجمعية العامة كان جزءًا من خطة توصف بأنها تحويلية، حيث تهدف إلى جعل حسن نصر الله يعتقد أن إسرائيل لن تتخذ إجراءات جذرية مع خروج رئيس الوزراء الإسرائيلى من البلاد.

وقال المسئول إن من المعتقد أن الأمين العام لحزب الله اللبنانى كان يشاهد خطاب نتنياهو، ثم تعرض لهجوم من قبل طائرات سلاح الجو الإسرائيلى، مشيرًا إلى أن بنيامين نتنياهو وافق على الضربة قبل إلقاء كلمته فى الأمم المتحدة.

وأعلنت وسائل إعلام لبنانية نقلا عن مصادر أن هناك أنباء عن تسلم "نعيم قاسم" منصب أمين عام حزب الله خلفا لـ نصر الله.

وأصدر حزب الله اللبنانى بيانا نعى فيه بشكل رسمى استشهاد قائده حسن نصر الله، بعد ساعات من تأكيد جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتيال نصر الله في غارات على الضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت، لكنه لم يشير إلى خليفة قائد الحزب حتى كتابة هذه السطور.

وأعلن حزب الله اللبناني رسمياً استشهاد الأمين العام للحزب حسن نصر الله ، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من عملية اغتياله التي نفذتها قوات الاحتلال مساء الجمعة على الضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وقال الحزب في بيان صدر عنه اليوم السبت: "سيد المقاومة، العبد الصالح، انتقل إلى جوار ربه ورضوانه شهيدًا عظيمًا قائدًا بطلًا مقدامًا شجاعًا حكيمًا مستبصرًا مؤمنًا"