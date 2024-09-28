اليوم السابع
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القناة الـ12 الإسرائيلية عن مصدر مطلع: حسن نصر الله ليس حيا

السبت، 28 سبتمبر 2024 10:32 ص
القناة الـ12 الإسرائيلية عن مصدر مطلع: حسن نصر الله ليس حيا حسن نصر
كتب عبد الوهاب الجندى

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أكدت القناة الـ12 العبرية، نقلا عن مصدر إسرائيلي مطلع قوله بإن حسن نصر الله زعيم حزب الله اللبناني "ليس حيا".

وتشهد الساحة الإعلامية، حالة من تضارب الأنباء حول مصير حسن نصر الله أمين حزب الله بعد استهداف الجيش الإسرائيلى للمقر الرئيسى للحزب ببيروت.

وأعلن الجيش الإسرائيلى استهداف القيادة المركزية لـ "حزب الله"، مؤكدا أن هدف القصف كان اغتيال عدد من قادة حزب الله بينهم الأمين العام حسن نصر الله.

وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى دانيال هاجارى، أن الضربة كانت موجهة واستطاعت تدمير المقر بالكامل.







القناة الـ12 الإسرائيلية

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