العراق يعلن الحداد العام فى عموم البلاد تأبينا لاستشهاد حسن نصر الله

كتب عبد الوهاب الجندى

وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، بإعلان الحداد العام في جميع أنحاء العراق لثلاثة أيّام.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجّه بإعلان الحداد العام في جميع أنحاء العراق لثلاثة أيّام، تأبيناً لاستشهاد الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله ورفاقه، في العدوان الصهيوني الآثم".

وأعلن حزب الله اللبناني رسمياً استشهاد الأمين العام للحزب حسن نصر الله ، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من عملية اغتياله التي نفذتها قوات الاحتلال مساء الجمعة على الضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وقال الحزب في بيان صدر عنه اليوم السبت: "سيد المقاومة، العبد الصالح، انتقل إلى جوار ربه ورضوانه شهيدًا عظيمًا قائدًا بطلًا مقدامًا شجاعًا حكيمًا مستبصرًا مؤمنًا".