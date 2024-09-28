اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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السياحة العلاجية.. آبار الواحات الساخنة أفضل علاج لأمراض الروماتيزم والعظام "صور"

السبت، 28 سبتمبر 2024 01:00 ص
السياحة العلاجية.. آبار الواحات الساخنة أفضل علاج لأمراض الروماتيزم والعظام "صور" بحيرات الوادى الجديد
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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تشتهر واحات الوادي الجديد بانتشار الآبار الباخنة والعلاجية والتى تتميز بارتفاع نسبة أكاسيد الكبريت لتصبح آبار مثالية للعلاج من أمراض الروماتيزم والعظام والجلد ووجهة مثالية للاستشفاء والسياحة العلاجية.

وتتراوح درجات الحرارة لمياه الآبار من 47 إلى 70 درجة مئوية وتحتوي على العديد من العناصر المعدنية مثل الكالسيوم والماغنيسيوم والكبريت والفسفور والمنجنيز وعناصر هامة، وأصبحت لها شهرة تاريخية تخطت حدود المحافظة ومنها بئر 3 موط وبئر الجبل الداخلة وآبار ناصر بالخارجة وعيون وآبار الفرافرة الكبريتية.

وتتميز مياه الأبار بقدرتها على علاج الأمراض المستعصية ويقصدها  المرضى من عدة دول بقصد الاستشفاء والعلاج من أمراض الروماتيزم والروماتيد ومشاكل العمود الفقرى والخاضعين لبرامج التخسيس، كما تستخدم الآبار الكبريتية فى علاج أمراض الالتهاب العظمى المفصلى وروماتويد العضلات الليفى والتهاب الأعصاب والآلم الناجمة عنه والشلل ووهن الأطراف والأمراض العصبية والنفسية ومرض النقرس المزمن وأمراض الجهاز التنفسى.

وكانت محافظة الوادى الجديد نجحت فى استضافة مؤتمر «تسويق وتنشيط السياحة العلاجية والاستشفائية»، والذي عُقد بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المُحافظة، بحضور وفدا من الأطباء الأوروبين والمصريين، فى مستهل زيارتهم للمحافظة ضمن فعاليات مؤتمر تسويق وتنشيط السياحة العلاجية والإستشفائية بمصر.

ابار الوادي الجديد العلاجية بالوادى الجديد
ابار الوادي الجديد العلاجية بالوادى الجديد

 

احد منتجعات الأبار العلاجية بالوادى الجديد
احد منتجعات الأبار العلاجية بالوادى الجديد

 

 

استراحة بئر جناح الساخن
استراحة بئر جناح الساخن

 

 

اعمال صيانة فى الآبار
اعمال صيانة فى الآبار

 

 

الآبار الساخنة بالوادى الجديد
الآبار الساخنة بالوادى الجديد

 

 

الآبار الساخنة درجة حرارتها تزيد عن 60 درجة
الآبار الساخنة درجة حرارتها تزيد عن 60 درجة

 

 

الابار الكبريتية لعلاج الامراض
الابار الكبريتية لعلاج الامراض

 

 

تركيب لافتات البئر
تركيب لافتات البئر

 

 

جانب من بئر الجبل بالداخلة
جانب من بئر الجبل بالداخلة

 


 

 







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