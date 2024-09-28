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الخطوط الإيرانية تعلق رحلاتها إلى مطار بيروت حتى إشعار آخر

السبت، 28 سبتمبر 2024 04:36 م
الخطوط الإيرانية تعلق رحلاتها إلى مطار بيروت حتى إشعار آخر الخطوط الإيرانية
محمد جمال

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أعلنت الخطوط الإيرانية اليوم تعليق رحلاتها إلى مطار بيروت حتى إشعار آخر، حسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.

وأصدرحزب الله اللبناني اليوم، بيانا نعى فيه بشكل رسمي استشهاد قائده حسن نصر الله، بعد ساعات من تأكيد جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتيال نصر الله في غارات على الضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت، لكنه لم يشير إلى خليفة قائد الحزب حتى كتابة هذه السطور.

وأعلن حزب الله اللبناني رسمياً استشهاد الأمين العام للحزب حسن نصر الله ، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من عملية اغتياله التي نفذتها قوات الاحتلال مساء الجمعة على الضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وقال الحزب في بيان صدر عنه اليوم السبت: "سيد المقاومة، العبد الصالح، انتقل إلى جوار ربه ورضوانه شهيدًا عظيمًا قائدًا بطلًا مقدامًا شجاعًا حكيمًا مستبصرًا مؤمنًا"







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