الخارجية السورية: اغتيال نصرالله عدوان دنىء يؤكد إرهاب إسرائيل

إيمان حنا

أدانت سوريا، اليوم السبت، العدوان الإسرائيلي الغاشم على منطقة سكنية في الضاحية الجنوبية لبيروت، الجمعة، والذي أدى إلى استشهاد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله وعدد كبير من المدنيين.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، في بيان: "فقد لبنان الشقيق اليوم سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله إثر عدوان إسرائيلى غاشم وجبان استهدف منطقة سكنية فى الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت بأطنان من القنابل المدمرة ما أدى إلى استشهاده إلى جانب عدد كبير من المدنيين الأبرياء". وفق وكالة الأنباء اللبنانية.

أضافت الخارجية: "أن الكيان الصهيونى يؤكد من خلال هذا العدوان الدنيء مرة أخرى على سمات الغدر والجبن والإرهاب التى نشأ عليها وانتفاء أى قيم أخلاقية لديه وهمجية واستهتار بكل المعايير والقوانين الدولية".

وتابعت: "باستشهاد الأمين العام لحزب الله خسر كل المناضلين من أجل تحرير الأرض وصون السيادة والاستقلال وحمايتهما علما من أعلامهم وقدوة لهم فى النضال ضد المعتدين ومقاومة المحتلين. لقد التحق السيد نصر الله من خلال اسناده لقضية الشعب الفلسطينى برفاقه الشهداء الذين سبقوه وسجلوا على مدى سنوات انتصارات وصفحات مشرقة فى تاريخ هذه الامة واضعين تحرير القدس من أيدى المغتصبين نصب أعينهم".

وقالت الخارجية: "ان الجمهورية العربية السورية تدين بأشد العبارات هذا الفعل الإجرامى الإسرائيلى تعرب عن تعازيها للبنان الشقيق ولكل الاحرار حول العالم باستشهاد قائد المقاومة الوطنية اللبنانية وتحمل كيان الاحتلال المسوولية الكاملة عن عواقبه الجسيمة".

وعلى الرغم من مشاعر الأسى والحزن التي أشاعها نبأ استشهاد نصر الله لدى الاحرار فى كل مكان ولدى الشعب السورى الذى لم ينس يوما مواقفه الداعمة فان مسيرته البطولية ستبقى منارة للأجيال القادمة لمواصلة نضالها من أجل تحرير جميع الأراضى العربية المحتلة وضمان محاسبة إسرائيل عن أفعالها المشينة".