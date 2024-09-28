الالتزام والانضباط.. 15 معلومة عن الميثاق الأخلاقى لطلاب الجامعات

محمد صبحى

حدد الميثاق الأخلاقى للطالب الجامعى تفاصيل دور الطالب الجامعى منذ التحاقه بالجامعة إضافة إلى الحقوق والواجبات التي تقع على عاتق الطالب الجامعى، ويأتي فى مقدمة دور الطالب الجامعى هو مكافحة الفساد والتي تتمثل فى كون الطالب عليه الالتزام بمنع الرشوة والأفعال التي تناقى الشرف والكرامة ، ولا للإخلال بنظام امتحانات والغش فى الامتحان، ولا للسرقات العلمية أو سرقات الملكية الفكرية، ولا لتزوير الشهادات النتائج أو الأوراق الرسمية، ولا تعطيل للدراسة والتحريض على امتناع حضور المحاضرات، ولا لإتلاف المنشآت والأجهزة أو المواد أو الكتب الجامعية.

وتناول الميثاق الأخلاقى للطالب الجامعى مجموعة من صفات الطالب الجامعى المثالى والتي تتمثل فى :-

1- الالتزام والانضباط داخل الحرم الجامعى وخارجه

2- التفوق العلمى الأكاديمى وفق المعدل التراكمى

3- مدى القدرة على انجاز أداء المهام والواجبات والأنشطة المكلف بها

4- الاتزان الانفعالى والثقة بالنفس

5- متابعة المحاضرات والحرص على التفوق الدراسى

6- السلوك الايجابى والمهارات الشخصية

7- حسن المظهر وحسن الخلق

8- قيامه بدور بارز فى خدمة المجتمع الجامعى والمجتمع المحيط

9- استغلال الوقت وتقسيمه بطريقة صحيحة

10- المشاركة والجوائز الداخلية والخارجية

11- المحافظة على ممارسة الهوايات

12- الثقافة العامة والمتنوعة

13- المشاركة فى الأنشطة الجامعية وخدمة المجتمع

14- ملما بالأحداث المحلية والإقليمية والعالمية الجارية

15- القدرة على إقامة علاقات طيبة مع الكلية والأساتذة وإدارة الجامعة.