الاتصالات: 16.9 ألف متدرب في برنامج تنمية القدرات بمعهد تكنولوجيا المعلومات

كتبت هبة السيد

كشفت بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وصول إجمالي عدد المتدربين في برنامج تنمية القدرات المقدم من خلال معهد تكنولوجيا المعلومات حتى نهاية الفترة من (أبريل - يونيو 2024) 16.96 الف متدرب.

وفقا للوزارة بلغت نسبة الأفراد الذين يقومون بالشراء عبر الانترنت في الريف نحو 40.3% في حين بلغت النسبة في الحضر 59.8%، وبلغت نسبة الأفراد الذين يقومون بالشراء عبر الانترنت نحو 57.1%، بينما بلغت نسبة الإناث نحو 43.9%.

كشفت وزارة الاتصالات في وقت سابق عن وصول إجمالي مشتركي الهاتف المحمول والثابت إلى نحو 123.24 مليون مشترك بنهاية الفترة أبريل - يونيو 2024، مقارنة بنحو 115.46 مليون مشترك بنهاية الفترة أبريل - يونيو 2023.

ويسجل عدد مشتركى الهاتف المحمول ما نسبته نحو 90 %من إجمالي مشتركي الخدمة الهاتفية في أبريل - يونيو 2024.

وبلغ معدل نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نحو 16.3% فى العام المالى 2022/2023؛ ليصبح القطاع هو الأعلى نموا بين قطاعات الدولة على مدار 5 سنوات متتالية.

حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إيرادات بلغت 315 مليار جنيه فى العام المالى الحالى بنسبة نمو حوالى 75%.