الاتحاد الأوروبى يرحب باتفاق بشأن قيادة البنك المركزى الليبى

أ ش أ

رحب الاتحاد الأوروبى بالاتفاق الذى يعالج النزاع حول قيادة البنك المركزى الليبى، حيث أسس مجلس النواب الليبى والمجلس الأعلى للدولة آلية ومعايير وجدول زمنى لتعيين محافظ البنك ونائب المحافظ ومجلس الإدارة.



وأثنى بيان الاتحاد على جهود التيسير التى قامت بها بعثة الدعم الأممية فى ليبيا للوصول إلى هذه النقطة المهمة - بحسب ما أوردته دائرة العمل الخارجية للاتحاد الأوروبي.



ودعا الاتحاد الأطراف الموقعة للعمل بسرعة نحو تنفيذ الاتفاق بشكل كامل وفعال.



وأكد الاتحاد الأوروبى مواصلة دعم دور الأمم المتحدة وبعثة الدعم الأممية فى ليبيا فى العمل من أجل تحقيق ليبيا سلمية ومستقرة وآمنة.