إقبال أهالى الإسماعيلية على شوادر اللحوم المخفضة ضمن مبادرة حياة كريمة.. صور

الإسماعيلية صبرى غانم

شهدت منافذ بيع اللحوم المخفضة والتى تم تنظيمها اليوم السبت من خلال مبادرة حياة كريمة لتخفيض أسعار اللحوم فى محافظة الاسماعيلية إقبال من أهالى الإسماعيلية وزائريها لشراء اللحوم المخفضة سواء البلدية بـ310 أو اللحوم المجمدة بـ210 جنيهات.

وتوجه اهالى الإسماعيلية بالشكر لمؤسسة حياة كريمة على المبادرة التى تهم كافة أهالى ومواطنى محافظة الاسماعيلية، حيث نظمت حياة كريمة فى محافظة الاسماعيلية مبادرة لتوفير اللحوم بأسعار مخفضة فى محافظة الاسماعيلية.

وانطلقت المبادرة من اليوم السبت ومستمرة لعدة أيام قادمة لتغطى المبادرة جميع قرى وعزب ومراكز ومدن المحافظة.

كما قامت مؤسسة حياة كريمة بتجهيز كميات كبيرة من اللحوم البلدية فى عبوات كيلو جرام بسعر 310 جنيهات سيتم توزيعها على جميع قرى ومراكز ومدن محافظة الاسماعيلية.

ووفرت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لحوما بلدية بأسعار مخفضة فى محافظة الإسماعيلية، وطرحت الكيلو 310 للبلدى و210 للمستورد.

وكانت افتتحت مؤسسة "حياة كريمة" بالشراكة مع شركة "القيصر"، منافذ لبيع اللحوم البلدي واللحوم المجمدة المدعمة بأسعار مميزة، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتقدم المنافذ لحوم بلدي طازجة من قطع الشوادر وقطع اللحوم المجمد، لضمان أعلى جودة للمواطنين، إذ تطرح اللحم البلدي بـ310 جنيهات للكيلو، واللحم المجمد بـ210 جنيهات للكيلو الواحد.



اللحوم (2)



اللحوم



تجهيز اللحوم



لحوم باسعار مخفضة



لحوم مخفضة ضمن حياة كريمة



لحوم مخفضة



مبادرة حياة كريمة



منفذ اللحوم



منفذ بيع اللحوم باسعار مخفة بالاسماعيلية