اليوم السابع
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إعلام إيراني: خامنئي يعلن الحداد خمسة أيام بعد اغتيال حسن نصر الله

السبت، 28 سبتمبر 2024 06:57 م
إعلام إيراني: خامنئي يعلن الحداد خمسة أيام بعد اغتيال حسن نصر الله نصر الله
كتب محمد شرقاوى

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أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن وسائل إعلام إيرانية قالت إن المرشد الأعلى الإيرانى آية الله على خامنئي يعلن الحداد خمسة أيام بعد اغتيال نصر الله.

وأفادت القناة بأن خامنئي قال إن دماء عباس الموسوي لم تذهب هدرا ودماء حسن نصر الله لن تذهب هدرا أيضا.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله رسميًا، وسط تضارب بشأن مصيره.

وجاء اغتيال "نصر الله" جراء الغارات التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت أمس الجمعة.







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