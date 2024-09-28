إزالة حالات بناء مخالف بمنطقة الأورمان أسفلت بحى الهرم

كتبت - مرام محمد

تلقى حي الهرم بمحافظة الجيزة، شكوى بشأن وجود حالات بناء مخالف بعقار فى شارع المستشار المتفرع من شارع مسجد التوحيد من الأورمان أسفلت.

وفور تلقي الشكوى، توجهت حملة مكبرة للتعامل مع حالات البناء المخالف، وعليه تم إزالة المخالفات والتحفظ على كميات من مواد البناء المستخدمة والمعدات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

ووجه محافظ الجيزة، رؤساء المراكز والأحياء بضرورة التعامل الحازم حيال مخالفات البناء والقضاء عليها في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد المحافظ، ضرورة وضع هذا الملف على رأس الأولويات، منبهًا على المتابعة اليومية والدقيقة لمنظومة المتغيرات المكانية والإزالة الفورية لأى أعمال بناء جديد مخالف وعلى مدار الساعة.