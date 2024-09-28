آداب المنصورة تعلن عن جداول امتحانات الدراسات العليا المحملين لدور أكتوبر

الدقهلية – سارة الباز

أعلنت كلية الآداب بجامعة المنصورة عن جداول امتحانات الدور الثاني للدراسات العليا المحملين دور أكتوبر للعام الجامعي 2023/2024، التي تبدأ الثلاثاء الموافق 1 أكتوبر المقبل.

وجاء تفصيله كالتالي:

وكانت الكلية قد أعلنت أيضا عن موعد بدء امتحانات الليسانس لدور أكتوبر في نفس الموعد والتاريخ سواء لامتحانات اللائحة الجديدة (لائحة 2016)، أو اللائحة القديمة (لائحة 2003)، حيث يبدأ الامتحان في تمام الساعة 10 صباحا، ويستمر لساعتين، حتى الساعة 12 ظهرا، وشملت الجداول المعلنة 30 جدولا مقسمة لـ 15 جدولا للائحة الجديدة، و 15 آخرين للائحة الجديدة لـ 15 قسما هم: (اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، التاريخ، الإعلام، الجغرافيا، الاجتماع، علم النفس، الفلسفة، الوثائق والمكتبات، اليوناني واللاتيني، الآثار الإسلامية، الآثار المصرية القديمة، اللغات الشرقية شعبة أمم إسلامية، قسم اللغات الشرقية شعبة أمم سامية).