اليوم السابع
Ads
السبت، 28 سبتمبر 2024 11:30 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

آداب المنصورة تعلن عن جداول امتحانات الدراسات العليا المحملين لدور أكتوبر

السبت، 28 سبتمبر 2024 10:00 ص
آداب المنصورة تعلن عن جداول امتحانات الدراسات العليا المحملين لدور أكتوبر جامعة المنصورة
الدقهلية – سارة الباز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت كلية الآداب بجامعة المنصورة عن جداول امتحانات الدور الثاني للدراسات العليا المحملين دور أكتوبر للعام الجامعي 2023/2024، التي تبدأ الثلاثاء الموافق 1 أكتوبر المقبل.

وجاء تفصيله كالتالي:

وكانت الكلية قد أعلنت أيضا عن موعد بدء امتحانات الليسانس لدور أكتوبر في نفس الموعد والتاريخ سواء لامتحانات اللائحة الجديدة (لائحة 2016)، أو اللائحة القديمة (لائحة 2003)، حيث يبدأ الامتحان في تمام الساعة 10 صباحا، ويستمر لساعتين، حتى الساعة 12 ظهرا، وشملت الجداول المعلنة 30 جدولا مقسمة لـ 15 جدولا للائحة الجديدة، و 15 آخرين للائحة الجديدة لـ 15 قسما هم: (اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، التاريخ، الإعلام، الجغرافيا، الاجتماع، علم النفس، الفلسفة، الوثائق والمكتبات، اليوناني واللاتيني، الآثار الإسلامية، الآثار المصرية القديمة، اللغات الشرقية شعبة أمم إسلامية، قسم اللغات الشرقية شعبة أمم سامية).

 

جدول الدراسات العليا للمحملين دور أكتوبر 2024
جدول الدراسات العليا للمحملين دور أكتوبر 2024

 







آداب المنصورة

جداول امتحانات الدراسات العليا المحملين

دور أكتوبر

كلية الآداب

جامعة المنصورة

المنصورة

آداب

الدراسات العليا




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة