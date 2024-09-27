اليوم السابع
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الجمعة، 27 سبتمبر 2024 10:46 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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وكيل الأزهر يجتمع بممثلي القطاعات لبحث تعزيز دور الأزهر في دعم الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية

الجمعة، 27 سبتمبر 2024 08:51 م
وكيل الأزهر يجتمع بممثلي القطاعات لبحث تعزيز دور الأزهر في دعم الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية جانب من الاجتماع
كتب لؤئ على

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عقد وكيل الأزهر الشريف الدكتور محمد الضويني الاجتماع الأول مع ممثلي قطاعات الأزهر أمس الخميس، للوقوف على أعمال الخطة التنفيذية في صيغتها النهائية التي تعمل عليها هذه القطاعات ممثلة في: جامعة الأزهر، مجمع البحوث الإسلامية، قطاع المعاهد الأزهرية، الجامع الأزهر، مركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية، المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية لرفع الوعي بالقضايا السكانية والتنموية، بما يعزز استراتيجية الدولة ورؤيتها التنموية سيما ما يتعلق منها بالمبادرة الرئاسية التي أطلقت مؤخرًا بعنوان: «بداية جديدة لبناء الإنسان».

ناقش هذا الاجتماع الأنشطة التي سيتم تنفيذها من كل قطاع في ضوء المحاور المتعلقة بالتعاون المشترك بين الأزهر الشريف والمجلس القومي للسكان والتنمية بوازرة الصحة وغيره من مؤسسات الدولة على مستوى جهود التوعية بالقضايا السكانية التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالتنمية المجتمعية.

ويشارك الأزهر الشريف بقطاعاته المتنوعة في رفع الوعي المجتمعي بأعمال وأنشطة بأساليب نوعية تقوم في الأساس على البناء المعرفي والفكري السليم للإنسان، تحصينا له من ٱفات العقل وضلالات الفكر، على نحو يسهم في بناء الإنسان ويصون الأوطان، ويحقق تناقل الوعى بالقضايا المجتمعية ثقافة بين أفراد المجتمع بأكمله، باختلاف أجناسهم وألوانهم، وتباين مشاربهم  وأفكارهم .


 







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