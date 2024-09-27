وصول دفعة جديدة من أطباء الجامعات إلى مستشفى العريش العام لتقديم الرعاية الطبية المجانية

العريش - محمد حسين

أعلن الدكتور أحمد سمير بدر، مدير مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء، عن وصول دفعة جديدة من أطباء الجامعات المصرية إلى مستشفى العريش العام، بهدف تقديم الرعاية الطبية المجانية للمرضى وإجراء العمليات الجراحية.

وقال ان ذلك ضمن إطار بروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء وكليات الطب في جامعات القاهرة، الأزهر، الزقازيق، والمنصورة.



وأوضح الدكتور بدر أن الدفعة تضم 25 طبيبًا متخصصًا في مجالات متعددة تشمل الباطنة والجهاز الهضمي، الجراحة العامة، الأنف والأذن والحنجرة، التخدير، جراحة القلب والصدر، التجميل، العظام، جراحة المخ والأعصاب، الأشعة، طب الأورام، والأوعية الدموية.



وأشار إلى أن أساتذة وأعضاء هيئة التدريس من كليات الطب سيستمرون في التوافد أسبوعيًا إلى المحافظة، لتقديم خدمات الكشف الطبي وإجراء العمليات الجراحية بالمجان.

بالإضافة إلى تقديم محاضرات تدريبية للفريق الطبي المحلي، بالتعاون مع أطباء معهد القلب والمستشفيات التعليمية.

كما أوضحت ميرفت عبد الجواد، منسق عام القوافل الطبية، أن القافلة الطبية التي وصلت تشمل تخصصات متعددة مثل الجهاز الهضمي، الجراحة العامة، جراحة التجميل، جراحة المخ والأعصاب، طب الأورام، جراحة العظام، جراحة القلب والصدر، التخدير، الأشعة، الطب النفسي، والأنف والأذن والحنجرة.