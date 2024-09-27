نائب وزير الصحة والسكان تتفقد وحدة أسرة سيدى بشر وتشيد بجهود الفريق الطبى

كتب وليد عبد السلام

قامت الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان ، ترافقها الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، بتفقد وحدة طب أسرة سيدي بشر بحري بمحافظة الإسكندرية، وتابعت معدل تردد المواطنين على الفترة المسائية التي تمتد حتى التاسعة مساء ، وتوافر الادوية بصيدلية الوحدة وأشادت بجهود الفريق الطبي لتقديم مشورة الرضاعة الطبيعية وتخفيض معدل صرف الألبان الصناعية.

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان ، إن نائب الوزير ، تحدثت إلى فريق عيادة تنظيم الأسرة ، حول أسس تقديم المشورة للمنتفعات وأوصت الفريق الطبي بضرورة مناقشة السيدات والتوصية باستخدام وسائل تنظيم الأسرة، وتصحيح المفاهيم الخاطئة لديهن حول الوسائل طويلة المفعول، لضمان خفض معدلات الحمل غير المرغوب، والتكامل مع مقدمي المشورة الأسرية المتكاملة لتقديم الدعم للمنتفعات ،وأهمية المباعدة الحقوقية بين الحمل من 3 إلى 5 سنوات كأساس تحسين الخصائص السكانية.

أضاف " عبد الغفار" أن نائب الوزير خلال متابعتها تنفيذ المبادرة الرئاسية الألف الذهبية لتنمية الأسرة المصرية قامت ، تابعت عمل غرفة المشورة الأسرية المتكاملة بالوحدة ،وأوصت بالالتزام بتسجيل كافة البيانات المطلوبة في سجل المترددين على الغرفة، لضمان متابعة الحالات لاسيما بيانات نمو وتطور الطفل ، لتتبع علامات الخطر التي تستوجب تحويل الطفل إلى العيادة المختصة للكشف المبكر عن تأخر النمو.

وفى ذات السياق ، عقدت نائب الوزير اجتماعا تنسيقيا ، مع مدير مستشفى السعودي الألماني ببرج العرب والفريق الطبي، والدكتورة علا أبو مندور مدير إدارة العلاج الحر، حيث استعرضت محاور عمل المبادرة وأهميتها في تحسين الخصائص السكانية وخفض معدلات القيصرية غير المبررة طبيا ، وتحسين مخرجات وحدات رعاية حديثي الولادة وخفض معدلات الوفيات بين حديثي الولادة والأطفال دون الخامسة، كما تفقدت غرفة المشورة الأسرية بالمستشفى وأكدت أن القطاع الخاص شريكا أساسيا في تنفيذ المبادرة وخفض معدلات القيصرية.