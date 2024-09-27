اليوم السابع
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ميقاتى يكثف لقاءاته فى نيويورك لوقف إطلاق النار فى لبنان

الجمعة، 27 سبتمبر 2024 12:28 م
ميقاتى يكثف لقاءاته فى نيويورك لوقف إطلاق النار فى لبنان جوتيريش وميقاتى
إيمان حنا

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واصل رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتى لقاءاته الدبلوماسية المكثفة بنيويورك فى إطار العمل على وقف العدوان الإسرائيلى المتمادى على لبنان.

وفي هذا الإطار، عقد ميقاتى اجتماعاً مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، وتم البحث في أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الرقم1701 ومساهمة القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان"اليونيفيل" في الحفاظ على الاستقرار، وفق بيان صادر عن حكومة لبنان.

وطلب ميقاتي دعماً طارئاً من منظمات الأمم المتحدة الإنسانية لدعم لبنان في هذه المرحلة.

والتقى ميقاتي مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، وجرى البحث في الوضع في لبنان وأهمية الوقف الفوري لإطلاق النار والتوصل الى حل للنزاع القائم.

كما اجتمع مع وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو وتم البحث في المساعي الفرنسية المستمرة لوقف اطلاق النار، مشيراً إلى أنه لا يزال بإمكاننا تجنب الحرب، ومن غير المقبول وقوع إصابات في صفوف المدنيين، كاشفاً أنه سيزور لبنان لمواصلة البحث.

وفي لقاءاته اجتمع مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ووجه الشكر للمملكة الأردنية الهاشمية لوقوفها إلى جانب لبنان ودعمها المستمر له على الصعد كافة.
 


 







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