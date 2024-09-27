مديرية أوقاف سوهاج تفتتح مسجد فزارة الكبير فى مركز جهينة

سوهاج عمرو خلف

افتتحت مديرية أوقاف سوهاج اليوم الجمعة مسجد فزارة الكبير الكائن بفزارة - مركز جهينة، بحضور ممدوح عباس رئيس مركز ومدينة جهينة، والشيخ عبدالصبور أحمد عامر،مدير إدارة خدمة المواطنين والشيخ رجب الوزير مدير عام وعظ سوهاج، والشيخ محمود أحمد محمد مدير إدارة أوقاف جهينة.

وقام الدكتور محمد حسنى وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج بأداء خطبة الجمعة بعنوان : {يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ}.



وأكد أن من فضائلِ العلمِ وبركاتِهِ أن القرآن الكريم لم يقبل مجردَ المقارنة بين أهل العلم وفاقديه على الإطلاق وعدَّ ذلك قياسًا مرفوضًا، وبالعلم يُعبَدُ الله على بصيرةٍ وتُقَى ويَقْضِى الناس فى الدنيا مآربهم على ضياءٍ من أحكام الشرع الكريم، وبالعلمِ يُقيمون مراسيمَ حياتهم فى زواجٍ أو تجارةٍ أو جيرةٍ أو شراكةٍ بحيث يعرف كلٌ منهم ماله وما عليه.

وأضاف وكيل الوزارة، أن المساجد منارة للعلم، وتربية النفوس، و تعلِّم زوَّارها الحِلم والأناة، والرفق مع الآخرين، والبُعد عن القسوة والشدة؛ كما ورد عن أبى هريرة رضى الله عنه: أن أعرابيًّا بال فى المسجد، فقام الناس إليه ليقعوا فيه - أي: ليدفعوه بالعنف - فقال النبى صلى الله عليه وسلم: ((دعُوه وأهريقوا على بوله سَجْلًا من الماء؛ فإنما بُعِثتم ميسِّرين ولم تُبعثوا معسِّرين)).