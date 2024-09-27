محافظة الجيزة: بدء أعمال غلق الدائرى القادم من المنيب اتجاه وصلة المريوطية

كتبت - مرام محمد

كشفت محافظة الجيزة، عن أنه سيتم بدء أعمال الغلق الكلي للطريق الدائري في الاتجاه القادم من المنيب اتجاه وصلة المريوطية والطريق السياحي، لرفع الجمالونات والكمرات العرضية لمحور عمرو بن العاص، مع توفير التحويلات المرورية للتيسير على المواطنين.

وأشارت المحافظة إلى أنه في إطار التنسيق الدوري مع الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير القاهرة الكبري والإدارة العامة للمرور، سيتم تنفيذ أعمال رفع الجمالونات الخاصة بمحور عمرو بن العاص من خلال الشركة المنفذة بطول 75 م وعرض 17 م وارتفاع 12 م، وذلك أعلى وصلة المريوطية في الاتجاهين باستخدام عدد 9 أوناش ذات الحمولات الكبيرة نظرًا لضخامة المشروع والأعمال.

وأوضحت محافظة الجيزة، أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق كلي لمدة 30 يومًا، بدءًا من مساء اليوم الجمعة الموافق 27 / 9 / 2024 للطريق الدائري في الاتجاه القادم من المنيب اتجاه وصلة المريوطية والطريق السياحي لرفع الجمالونات والكمرات العرضية لمحور عمرو بن العاص، على أن يكون الغلق بشكل تجريبي لمدة 5 أيام دون تنفيذ أي أعمال للتأكد من استيعاب التحويلة المرورية لأحجام الحركة المرورية وبعد ذلك يتم تنفيذ الأعمال وفقًا للتوقيتات المحددة والمعلنة.