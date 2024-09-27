في اليوم العالمي لوسائل منع الحمل.. فوائد اللولب وطبيعة استخدامه

كتبت مروة محمود الياس

تزامنا مع الاحتفال عالميا باليوم العالمي لوسائل منع الحمل، وتأكيدا على أهمية تنظيم النسل للحفاظ على الصحة العامة، سواء صحة المرأة أو صحة الأطفال، يستعرض هذا التقرير أهمية أشهر الوسائل التي تستخدم في تحديد النسل ومنع الحمل وهي اللولب الرحمى.

وذكر تقرير نشر في بيتر هيلز الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض، أن اللولب الرحمي أحد أهم الوسائل التي يتم استخدامها على نطاق واسع عالميا لتنظيم النسل دون آثار جانبية محتملة على المرأة.

وتابع التقرير أن لهذا النوع من الوسائل له شكلان اللولب النحاسي وآخر هرموني، وكلاهما لهما استخدام وفقا للحالة ووفقا لرؤية الطبيب المختص.

من فوائد ومزايا اللولب بشكل عام:

اللولب وسيلة آمنة خاصة إذا كانت المرأة مرضعة

لا يتأثر اللولب عكس الكثير من الوسائل الأخرى بأية أدوية تتناولها المرأة

اللولب يعد الوسيلة الأكثر أمانا لمنع الحمل وتحديد النسل بنسبه قد تزيد عن 99%

اللولب وسيلة جيدة ومفيدة خاصة إذا كانت المرأة لا تستطيع تناول الهرمونات الاستروجين الموجودة في وسائل تنظيم النسل الاخرى مثل حبوب منع الحمل المركبة المعروفة

من أهم فوائد اللولب أنه بمجرد إزالته يمكن للمرأة ان تعاود قدرتها على الحمل إذا كانت تخطط لذلك مرة أخرى دون مشكلات تذكر.

اللولب النحاسي بشكل خاص يعد استخدامه مفيدا وهائلا لدى أولئك الذين لا يستخدمون وسائل المنع الهرمونية.