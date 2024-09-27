فحص وعلاج 382 مواطناً فى قافلة طبية علاجية مجانية فى كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة كفرالشيخ، وجمعية الأورمان، قافلة طبية بمستشفى كفرالشيخ الجامعى استهدفت توقيع الكشف الطبي على 382 مريضاً ضمن المرضى غير القادرين بقرى 10 قرى من قرى الحامول وفوه وبلطيم ومطوبس.

وأعلن السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بكفرالشيخ، أن تنظيم القافلة جاء في ظل توجيهات رئيس الجمهورية باستكمال خطة الحماية الاجتماعية لدعم الأسر الاولى بالرعاية، لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجأ، مؤكدا أن القافلة قامت على مدار اليوم حيث تضمنت الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامة – أطفال – باطنة – مسالك).

وثمن مسلم دور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في التعاون مع الأجهزة التنفيذية ومشاركتهم فى تنمية المجتمع وتقديم المساعدات للأسر البسيطة والأكثر احتياجًا، مؤكدا أن تلك الجمعيات أصبحت شريك أساسي للمحافظة في تحقيق التنمية المستدامة والاستجابة للعديد من المطالب الجماهيرية لرفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين البسطاء.

من جانبه، أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات انتقال المرضى ذهابا وعودة، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب،وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.