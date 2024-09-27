"صحة لبنان": استمرار إغلاق الحضانات بمناطق العدوان الإسرائيلى

إيمان حنا

صدر عن وزارة الصحة العامة بلبنان بيان أكد استمرار إغلاق الحضانات في المناطق المعرضة لخطر العدوان الإسرائيلي المتمادي.

أما بالنسبة إلى الحضانات الواقعة في مناطق بعيدة عن النزاع، فإن الوزارة تدعو أصحابها إلى تقييم الموقف بالتنسيق مع الأهل، بحيث يكون فتح الحضانة متاحا بهدف مؤازرة الأهل على التوجه إلى أعمالهم ولا سيما العاملين منهم في القطاع الصحي ومجالات حيوية ضرورية أخرى.

ومن جهة أخرى تغلق مدارس لبنان أبوابها وفق قرار وزارة التربية حتى 30 سبتمبر ، فيما قال وزير التربية الدكتور عباس الحلبي، إن الوضع الراهن قد لا يسمح بفتح المدارس الرسمية في الموعد المحدد وهو 30 سبتمبر الجاري، وهذا ما يستعدي التريث والمراقبة، وأضاف "حالياً تستقبل 253 مدرسة من المدارس الرسمية في مختلف المناطق اللبنانية آلاف النازحين، وهذا بالتأكيد سيمنع بدء العام الدراسي في هذه المدارس التي تستقبل آلاف الطلاب سنوياً".