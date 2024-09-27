صحة سوهاج: تقديم 341 ألف خدمة طبيبة ضمن مبادرة "بداية" بجميع مراكز المحافظة

سوهاج عمرو خلف

أعلن الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، عن تقديم أكثر من 341 ألف و305 خدمة خلال الأسبوع الماضي بمبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" والتي انطلقت يوم الثلاثاء 17 سبتمبر الجاري، وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان ومتابعة اللواء الدكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج.

وأشار دويدار، أنه تم تكليف الدكتور محمود جمال عضو المكتب الفني لوكيل الوزارة، بمتابعة ملف المبادرة وأنشطتها اليومية لافتاً إلى التنسيق الكامل بين جميع الإدارات التي تخدم المبادرة و تذليل كافة العقبات وتوحيد الجهود المبذولة لخدمة المبادرة لما يعود بالنفع على المواطن والإستفادة القصوي من المبادرة

ويأتي ذلك ضمن مستهدفات مبادرة «بداية» والتي تسعى لتحسين جودة حياة جميع المواطنين في كافة أنحاء الجمهورية من خلال تقديم خدمات الحكومة المصرية في مجالات التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين جميع الجهات المشاركة، إتساقاً مع برنامج عمل الحكومة للفترة 2024 – 2027.