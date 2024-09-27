اليوم السابع
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شاهد استهداف مقر حزب الله بغارات عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت

الجمعة، 27 سبتمبر 2024 07:52 م
شاهد استهداف مقر حزب الله بغارات عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت غارة
محمد جمال

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 نفذ الطيران الإسرائيلى ، سلسلة غارات عنيفة استهدفت منطقة الضاحية الجنوبية ببيروت، وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام"، أن سحب الدخان الكثيفة غطت سماء المنطقة، وسمعت أصوات الانفجارات الضخمة فى العاصمة بيروت والضواحي.

وأسفرت سلسلة الغارات الإسرائيلية التى استهدفت منطقة حارة حريك، عن انهيار عدد من المباني، فيما هرعت إلى المكان سيارات الإسعاف والدفاع المدني.

قالت القناة 12 الإسرائيلية إن الجيش يحقق فيما إذا كان حسن نصر الله موجودا فعلا فى الموقع المستهدف بالقصف على الضاحية الجنوبية فى بيروت أم لا.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم استخدام قنابل تزن 2000 رطل خارقة للتحصينات فى قصف الضاحية الجنوبية فى بيروت.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية إن الهدف من القصف على الضاحية الجنوبية فى بيروت هو اغتيال حسن نصر الله.

وأكد الجيش الإسرائيلى أن المقر الرئيسي المستهدف لحزب الله كان أسفل مبان سكنية في الضاحية الجنوبية.

وأكدت وسائل إعلام لبنانية أن هناك أنباء عن فشل محاولة اغتيال حسن نصر الله فى الغارة الإسرائيلية على المقر الرئيسى لحزب الله فى الضحاية الجنوبية فى بيروت.







حسن نصر الله

حزب الله

لبنان

الاحتلال الإسرائيلى




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