شاهد استهداف مقر حزب الله بغارات عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت

محمد جمال

نفذ الطيران الإسرائيلى ، سلسلة غارات عنيفة استهدفت منطقة الضاحية الجنوبية ببيروت، وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام"، أن سحب الدخان الكثيفة غطت سماء المنطقة، وسمعت أصوات الانفجارات الضخمة فى العاصمة بيروت والضواحي.

وأسفرت سلسلة الغارات الإسرائيلية التى استهدفت منطقة حارة حريك، عن انهيار عدد من المباني، فيما هرعت إلى المكان سيارات الإسعاف والدفاع المدني.

عملياً الجيش الصهيوني بهذه الضربة والتي أعقبت خطاب النازي نتنياهو في الأمم المتحدة وبعد أيام من التضليل الذي مارسته الدبلوماسية الأميركية والغربية.. ها هو جيش العدو يعلن عملياً الحرب الشاملة على #لبنان بضربة واسعة للمقر الرئيسي لحزب الله وسط الضاحية ببيروت. pic.twitter.com/EjZM4XFvmn — أدهم أبو سلمية 🇵🇸 Adham Abu Selmiya (@adham922) September 27, 2024

قالت القناة 12 الإسرائيلية إن الجيش يحقق فيما إذا كان حسن نصر الله موجودا فعلا فى الموقع المستهدف بالقصف على الضاحية الجنوبية فى بيروت أم لا.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم استخدام قنابل تزن 2000 رطل خارقة للتحصينات فى قصف الضاحية الجنوبية فى بيروت.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية إن الهدف من القصف على الضاحية الجنوبية فى بيروت هو اغتيال حسن نصر الله.

وأكد الجيش الإسرائيلى أن المقر الرئيسي المستهدف لحزب الله كان أسفل مبان سكنية في الضاحية الجنوبية.

وأكدت وسائل إعلام لبنانية أن هناك أنباء عن فشل محاولة اغتيال حسن نصر الله فى الغارة الإسرائيلية على المقر الرئيسى لحزب الله فى الضحاية الجنوبية فى بيروت.