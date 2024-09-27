رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد رسامة وتنصيب القس بطرس فوزى قسا مساعدا لكنيسة شبرا

كتب: محمد الأحمدى

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الجمعة، في حفل رسامة وتنصيب الأخ المصرح بطرس فوزي بطرس، قسًّا مساعدًا بـ الكنيسة الإنجيلية بشبرا، وذلك بحضور الدكتور القس عزت شاكر، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس نبيل صهيون، رئيس مجمع القاهرة، والقس صموئيل عادل، رئيس مجلس العمل الرعوي والكرازي، والقس محسن نعيم، راعي الكنيسة الإنجيلية بشبرا، والدكتور القس صموئيل رزفي، عميد كلية اللاهوت الإنجيلية. كما حضر الحفل عدد من أعضاء مجلس النواب المصري، النائب محمد راضي، والنائب أبانوب عزت، والنائب إيهاب الطماوي، كما شارك في فعاليات برنامج الحفل القس سامح لطفي، رئيس لجنة العمل الرعوي بمجمع القاهرة، والقس مدحت سامي، راعي الكنيسة الإنجيلية بملوي، والقس محيي زاهر، نائب رئيس مجلس شؤون القسوس، والقس منسي نسيم، المدير التنفيذي لمجلس العمل الرعوي والكرازي، والشيخ عصام واصف، نائب رئيس مجمع القاهرة، والشيخ فيكتور فهمي، سكرتير لجنة العمل الرعوي والكرازي.

وخلال خطاب الاحتفال، قدم رئيس الطائفة الإنجيلية التهنئة للقس بطرس فوزي وعائلته وشعب كنيسة شبرا وراعيها بمناسبة تنصيبه قسًّا مساعدًا للكنيسة، مضيفًا: "نحتاج إلى آذان صاغية، وضرورة الانتباه والوعي لكلمات الله دائمًا في حياتنا، لكى لا نكون أدوات في أيدي القوى الشريرة.

وتابع رئيس الطائفة: احذروا يا أحبائي من البطولات الوهمية والصراعات والتحديات الجديدة التي تبعدنا عن الطريق وعن كلمة الله."