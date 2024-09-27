اليوم السابع
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جامعة الأزهر: نتيجة المدينة الجامعية الأحد والتسكين أول من أكتوبر

الجمعة، 27 سبتمبر 2024 09:51 م
جامعة الأزهر: نتيجة المدينة الجامعية الأحد والتسكين أول من أكتوبر الدكتور سلامة جمعة داود رئيس جامعة الأزهر
كتب لؤى على

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صدق الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، على بدء التسكين للطلاب والطالبات المقبولين في المدن الجامعية بالقاهرة والأقاليم بداية من يوم الثلاثاء القادم الموافق الأول من أكتوبر 2024م.

وأوضح أسامة توفيق، رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية، أنه بداية من يوم الأحد القادم الموافق 29 من سبتمبر الجاري يستطيع الطالب الدخول على الموقع الإلكتروني والاستعلام عن اسمه يتبع ذلك استيفاء إجراءات التسكين المتبعة.

وأشار توفيق إلى أن المدن الجامعية شهدت أكبر حركة تطوير وتجديد لم تشهدها من قبل، لافتًا إلى أن إدارة المدن الجامعية استعدت لتقديم الخدمات الطلابية بداية من الأسبوع القادم من خلال كود فوري رقم (6451) الخاص بسداد مصروفات المدن الجامعية، لافتًا إلى أن تسكين الطلاب سوف يبدأ يوم الثلاثاء القادم.


 







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