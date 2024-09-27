تراجع أسعار النفط على خلفية توقعات زيادة الإمدادات من ليبيا

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شهدت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم /الجمعة/ تراجعا لليوم الثالث على التوالي، متجهة لإنهاء تعاملات الأسبوع على انخفاض.



ويركز المستثمرون على توقعات بزيادة انتاج النفط من ليبيا ومنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" ومجموعة "أوبك+" الأوسع نطاقًا.



وذكر موقع "إنفستنج" الأمريكي المختص في شؤون الاقتصاد في نسخته باللغة الإنجليزية أن أسعار العقود الآجلة لخام "برنت" انخفضت بمقدار 20 سنتًا (أي ما يعادل نسبة 0.28%)؛ لتصل إلى 71.40 دولار للبرميل، كما خسرت أسعار العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي بمقدار 14 سنتًا (أي ما يعادل نسبة 0.21%)؛ لتصل إلى 67.53 دولار.



وأوضحت المحللة في المؤسسة المالية بسنغافورة فيليب نوفا، أنه على الرغم من ابتهاج المستثمرين بعد أن أطلقت الصين - أكبر مستورد للنفط - أخيرًا حوافز اقتصادية أكثر جرأة عملت على الحد من الخسائر، إلا أن أسواق النفط تبدو مهتمة بليبيا ومنظمة "أوبك" خلال الأسبوع الجاري.



وكان البنك المركزي الصيني قد خفض - في وقت سابق اليوم - معدلات الفائدة وضخ سيولة في النظام المصرفي مع تكثيف /بكين/ للتحفيز؛ بغرض إعادة النمو الاقتصادي إلى هدفه خلال العام الجاري البالغ نحو 5% ومكافحة الضغوط الانكماشية.



أما في ليبيا، فإن الاتفاق الذي وقعته أمس الفصائل المتنافسة - المطالبة بالسيطرة على مصرف ليبيا المركزي - من أجل إنهاء النزاع، قد يشهد عودة أكثر من 500 ألف برميل يوميًا من الإمدادات الليبية إلى الأسواق، وفقًا للمحلل دانيال هاينز من مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية المحدودة.