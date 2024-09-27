بروتوكول تعاون بين هيئة الاستشعار من البُعد ومحافظة دمياط

محمد صبحى

وقعت الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء برئاسة الدكتور إسلام أبو المجد رئيس الهيئة بروتوكول تعاون مشترك مع محافظة دمياط برئاسة الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط؛ لتنفيذ خطط تنموية بالمحافظة.

ويهدف بروتوكول التعاون إلى دراسة وتطوير المزرعة السمكية التابعة للمحافظة لتعظيم العائد الاقتصادي منها، وتنفيذ دراسات تخطيطية مُتقدمة للعمران وتقديم خدمات المدن الذكية، وذلك لتنفيذ هذا المُخطط بمدينة رأس البر.

حضر مراسم توقيع بروتوكول التعاون من جانب الهيئة، الدكتور أشرف حلمي رئيس شعبة استقبال وتحليل البيانات، والدكتورة صفاء حسن رئيس شعبة التدريب والدكتور بسام عبداللطيف المُشرف على المكتب الفني والدكتورة إلهام علي أستاذ البيئة البحرية بشعبة البيئة والمهندس عمر أشرف المسئول الإعلامي، وحضر من جانب المحافظة، المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط والدكتور عمرو حنفى مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمُشرف على إدارة المتغيرات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة.

ومن جانبه، وأوضح الدكتور إسلام أبوالمجد أن الهيئة حريصة على التعاون مع مختلف المؤسسات والجهات وتسخير كافة إمكانياتها المُتاحة لديها؛ لتنفيذ المشروعات والبحوث التي يكون لها مردود اقتصادي واجتماعي يُساهم في دعم جهود الدولة المصرية نحو تحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال تحسين مستوى الخدمات المُقدمة لهم، ودعم جهود الارتقاء بالاقتصاد الوطني، وذلك بما يتماشى مع تنفيذ أهداف ومبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقتها الوزارة في مارس 2023.

وأكد الدكتور أيمن الشهابي حرصه على التعاون مع الهيئة؛ لدعم خطط المحافظة التنموية وتعظيم الاستفادة والاستثمار الأمثل لموارد المحافظة، وذلك باعتبارها من أهم المؤسسات التي تمتلك خبرات قوية ومهمة بالشُعب العلمية المختلفة، والتي ستُساهم فى دعم أهداف التنمية، معربًا عن تطلعه لتحقيق شراكة متميزة؛ لتعزيز الأهداف الرامية نحو إعداد خطة لتحقيق التنمية بالمزرعة السمكية بالرطمة ودعم مجال الاستزراع السمكي، وجعل المزرعة نموذجًا ناجحًا، وكذلك تحويل مدينة رأس البر إلى إحدى المدن الذكية، والاستفادة من المُقومات الفريدة التي تتمتع بها، مؤكدًا أن المحافظة حريصة على التعاون مع المؤسسات العلمية؛ لوضع تلك الخطط على أسس علمية تساهم وبشكل كبير فى ضمان نجاح هذه الخطط.

وأكدت المهندسة شيماء الصديق أن تلك الشراكة تُعد من أهم الشراكات التي سعت المحافظة إلى تنفيذها؛ للاستفادة من خبرات الهيئة في دعم مجال الاستزراع السمكي، ولجعل مدينة رأس البر من المدن الذكية، حيث ستساهم تلك الجهود في دعم محاور التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030، وكذلك تعظيم الاستفادة من الموارد والمقومات التي تمتلكها المحافظة.

وعلى هامش توقيع بروتوكول التعاون، عُقد لقاء بين الدكتور إسلام أبوالمجد رئيس الهيئة والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، بالإضافة إلى مسئولي الجانبين؛ لبحث أطر تعزيز أواصر التعاون المُشترك، ولتعظيم الاستفادة من المزرعة السمكية وكذا تقديم الدعم اللازم لجعل مدينة رأس البر "مدينة ذكية"، وذلك من خلال بحث خطط التنفيذ لهذا الأمر.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور أشرف حلمي مُتطلبات التصميم لجعل مدينة رأس البر "مدينة ذكية"، من خلال تحديد تطبيقات المدن الذكية، وفقًا للأولويات وطبيعتها كمدينة سياحية، وذلك للوصول إلى الأسلوب الأمثل للتنفيذ، وقد تم الاتفاق علي البدء بأربع خدمات ذكية تخدم الأنشطة السياحية بالمدينة، هذا إلى جانب ما ستقدمه الهيئة من رصد للظواهر التي تحدث بالشواطئ.

كما تناول الاجتماع مناقشة مشروع تحسين الإنتاج السمكي المُستدام للمزرعة السمكية بالرطمة، وقد عرضت الدكتورة إلهام علي رئيس المشروع المُقترح، الذي تضمن وضع خطة للإدارة المُستدامة لمزارع الرطمة السمكية وتعظيم الاستفادة منها وتحسين الانتاجية كمًا وكيفًا، وذلك من خلال تطبيق مفهوم الاستدامة باستخدام النظم المعلوماتية الحديثة والإدارة الذكية في إدارة المزرعة، حيث تقع المزرعة السمكية على مساحة 1857 فدانًا، وسيتم التنفيذ وفقًا لعدد من الخطوات ستبدأ أولاً بتوصيف الوضع الحالي فيما يخص حالة البيئة المائية فى المزرعة والتغيرات البيئية المُحيطة وحالة الإنتاجية السمكية، حيث ستتم كافة الدراسات وفقًا للتقنيات الحديثة التي ستساعد في وضع الخطة المناسبة.