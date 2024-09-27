إقبال على شواطئ مصيف بلطيم الـ6 وتوفير كافة الخدمات رغم افتتاح المدارس.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

شهدت مدينة مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، إقبالاً من المواطنين، للاستمتاع بشواطئ المدينة الـ6، في ظل تواجد 110 منقذين منتشرين بطول الشواطئ، على غير العادة رغم افتتاح المدارس، واستعدادات جامعة كفر الشيخ لإستقبال الطلاب غداً السبت، كما جرى توفير كافة الخدمات بتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، كما شهد المصيف، أعمال تطوير وزيادة المساحات الخضراء، وزراعة النجيل بالجزر.

وحرص المواطنون على الاستمتاع بطبيعة مصيف بلطيم الخلابة، وصفاء مياه البحر، وصوت أمواجه، ومن جانبه، أكد هيثم عطية رئيس مدينة مصيف بلطيم، استمرار توفير كافة الخدمات اللازمة للمصطافين، مع تشديده على أهمية الالتزام بتعليمات رجال الإنقاذ لضمان سلامتهم، مشيراً إلى أن الإقبال يزداد يوم الجمعة، خاصة من رواد اليوم الواحد وخاصة من قرى ومدن محافظتي كفر الشيخ والغربية.

وكلف اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بالمتابعة الدورية لجميع الشواطئ والإنذار المبكر، والتأهب لأي تغيرات مناخية، قد تؤثر على سلامة المصطافين، وإصدار التحذيرات المبكرة للمصطافين في حال وجود أي مخاطر، مع تكثيف تواجد فرق الإنقاذ على جميع الشواطئ.



استاماع الأهالي بشواطئ مصيف بلطيم



اقبال على مصيف بلطيم بكفر الشيخ



تواجد رجال الإنقاذ بمصيف بلطيم