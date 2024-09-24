99 ألف طن قمح رصيد صوامع الغلال بميناء دمياط اليوم

دمياط - هيثم مراد

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه، إن الميناء استقبل اليوم 13 سفينة متنوعة، بينما غادر الميناء 9 سفن، ليصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 26483 طن تشمل : 1600 طن يوريا و 2214 طن ملح و 3250 طن مولاس و 6300 طن علف و 6569 طن كلينكر و 6550 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 51968 طن تشمل : 8616 طن حديد و 249 طن بازلاء و 7000 طن سكر و 100 طن فول و1800 طن خردة و 19273 طن قمح و 930 طن خشب زان و 14000 طن ذرة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 534 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 325 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2837 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 99051 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 220661 طنًا.

كما غادر الميناء أيضا قطار بضائع بحمولة إجمالية 1315 طن قمح متجه إلى صوامع كفر الشيخ، وقطار آخر بعد تفريغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من السخنة، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4337 حركة.