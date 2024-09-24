وزير النقل العراقي يعلن تأسيس الهيئة البحرية المشتركة مع بريطانيا

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أعلن وزير النقل العراقي رزاق محيبس السعداوي، اليوم الثلاثاء، تأسيس الهيئة البحرية المشتركة بين العراق وبريطانيا.



وقال رزاق - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - إنه تم افتتاح عددا من الخطوط الخاصة بالنقل الجماعي في العاصمة بغداد والمحافظات، وهناك مشاريع مهمة ضمن برنامج الوزارة، مشيرة إلى أن هناك مباحثات مهمة مع الجانب البريطاني لإعادة رحلات خط بغداد - لندن الجوي.



وأضاف أن العام المقبل سيشهد افتتاح مطاري الناصرية والموصل الدوليين وفقا لأحدث المواصفات العالمية، موضحا أن ملف رفع الحظر الأوروبي عن الناقل الوطني يأتي ضمن أولويات الحكومة العراقية وتعمل جاهدة للعودة إلى الأجواء الأوروبية.