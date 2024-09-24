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وزير الخارجية: نتطلع لتعزيز التعاون الثنائى مع السلفادور وتوسيع نطاقه

الثلاثاء، 24 سبتمبر 2024 01:59 ص
وزير الخارجية: نتطلع لتعزيز التعاون الثنائى مع السلفادور وتوسيع نطاقه وزير الخارجية بدر عبد العاطى
أحمد جمعة

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أعرب الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج عن اعتزاز مصر بالعلاقات مع السلفادور، والتطلع إلى العمل على تعزيز التعاون الثنائي وتوسيع نطاقه ليشمل كافة المجالات، وعقد جولة جديدة من المشاورات السياسية بين البلدين خلال العام الجاري في القاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي.


جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور بدر عبد العاطي،الاثنين، مع "أليكساندرا هيل تينوكو" وزيرة خارجية السلفادور، وذلك على هامش اجتماعات الشق رفيع المستوى للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.


وأكد وزير الخارجية أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، وتوسيع نطاقها لتشمل مجالات أخرى مثل الزراعة، والمنسوجات، والثروة الحيوانية، وصناعة الأدوية، والسياحة.


كما أبرز وزير الخارجية الجهود المصرية في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإمكانية استفادة الجانب السلفادوري من الفرص الواعدة للاستثمار في مصر.


واتفق الوزيران خلال اللقاء على تكثيف التشاور والتنسيق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيد الدولي في ضوء تقارب وجهات النظر بين البلدين بشأنها.







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