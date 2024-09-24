وزير الخارجية: كلمة مصر بالجمعية العامة للأمم المتحدة ستكون شاملة وجامعة

كتب سمير حسنى

قال بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية، إن كلمة مصر بالجمعية العامة للأمم المتحدة ستكون شاملة وجامعة وسنتحدث عن عملية الإصلاح الكبرى التي شهدتها مصر خلال العقد الماضي خاصة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وما حققته مصر من إنجازات حتى يكون ذلك قدوة ونموذج يحتذى به بالعديد من الدول النامية.

أضاف خلال لقاء خاص عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الكلمة ستتحدث عن أهمية الحفاظ على مصداقية الأمم المتحدة والنظام متعدد الأطراف، لأن ما يحدث في غزة يشكك في هذه المصداقية بسبب ما يراه الرأي العام من ازدواجية ونفاق دولي بعدم التدخل والصمت على جرائم ترتكب على مدار العام دون أي تدخل خارجي.

وتابع أنه سيتحدث عن مبادئ القانون الدولي وأهمية الحفاظ عليه وأهمية صيانته لأن هناك من لم يعد يؤمن بهذه المبادئ، وسنتحدث عن قضايا العالم الثالث وقضايا إفريقيا لأننا نعتز بإفريقيتنا، مضيفا:" كما سنتحدث عن أزمات غزة والسودان والأزمة اليمين والسورية وأزمات الشرق الأوسط وضرورة الاستقرار في البحر الأحمر والذي سبب انخفاضا كبيرا في عائدات قناة السويس، وكذلك ضرورة وحدة الدولة الصومالية، وسنتحدث عن الأمن المائي وهي كلمة شاملة وجامعة وستنقل صوت مصر الذي هو صوت إفريقيا والعرب إلى العالم والمحفل الأممي المهم.