اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 سبتمبر 2024 07:37 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

وزير التموين يوجّه بسرعة البت فى الطلبات المقدمة من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ

الثلاثاء، 24 سبتمبر 2024 06:29 م
وزير التموين يوجّه بسرعة البت فى الطلبات المقدمة من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ وزير التموين خلال اجتماعه مع النواب
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية الأجتماع الأسبوعي الدوري مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في إطار حرص الوزير على تفعيل قنوات التواصل السياسي مع النواب والاستماع إلى كافة مقترحاتهم ومناقشة ودراسة الطلبات المقدمة من خلالهم والتي تعكس احتياجات ومتطلبات المواطنين في مختلف الأنشطة والمجالات ذات الصلة بالتموين.

وحضر اللقاء كل من اللواء وليد ابو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، وأحمد عصام معاون الوزير للاتصال السياسي وشئون البرلمان، وأحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي، والدكتور عمرو مدكور مستشار الوزير لنظم المعلومات.

ووجه الوزير علي الفور إدارة الاتصال السياسي بوزارة التموين بسرعة تلبية احتياجات ومتطلبات النواب وسرعة البت في الطلبات المقدمة من جانب المواطنين أو من جانب أصحاب المنشأت التموينية، مع تكليف إدارة الاتصال السياسي بسرعة فرز الطلبات ودراستها مع كافة الجهات التابعة للوزارة والرد علي النواب.

PHOTO-2024-09-24-18-21-16 (1)
 
PHOTO-2024-09-24-18-21-16
 






وزير التموين

طلبات المواطنين من وزارة التموين

خدمات وزارة التموين

طلبات أعضاء مجلسى النواب والشيوخ لوزارة التموين




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة