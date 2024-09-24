وزير التموين يوجّه بسرعة البت فى الطلبات المقدمة من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ

كتب مدحت وهبة

عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية الأجتماع الأسبوعي الدوري مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في إطار حرص الوزير على تفعيل قنوات التواصل السياسي مع النواب والاستماع إلى كافة مقترحاتهم ومناقشة ودراسة الطلبات المقدمة من خلالهم والتي تعكس احتياجات ومتطلبات المواطنين في مختلف الأنشطة والمجالات ذات الصلة بالتموين.

وحضر اللقاء كل من اللواء وليد ابو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، وأحمد عصام معاون الوزير للاتصال السياسي وشئون البرلمان، وأحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي، والدكتور عمرو مدكور مستشار الوزير لنظم المعلومات.

ووجه الوزير علي الفور إدارة الاتصال السياسي بوزارة التموين بسرعة تلبية احتياجات ومتطلبات النواب وسرعة البت في الطلبات المقدمة من جانب المواطنين أو من جانب أصحاب المنشأت التموينية، مع تكليف إدارة الاتصال السياسي بسرعة فرز الطلبات ودراستها مع كافة الجهات التابعة للوزارة والرد علي النواب.