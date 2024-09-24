وزير البترول: نقل وتداول 8 مليارات طن من خلال الشبكة القومية لتداول الخام

كتبت -مروة الغول

أكد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، أن الشبكة القومية لتداول الزيت الخام والمنتجات البترولية أحد الأذرع الرئيسية لقطاع البترول فى الوفاء باحتياجات السوق المحلى بدورها المحورى فى التداول على مستوى أرض مصر والوصول بالكميات المطلوبة والصحيحة فى الأوقات المحددة، وبما تملكه من شبكة خطوط يصل طولها 6300 كـم، قامت بنقل وتداول أكثر من 8 مليارات طن كم خلال العام المالى الماضى.

ولفت إلى أهمية ما يتم حالياً من تدعيم قدراتها وأدائها من إنشاء مركز التحكم القومى لشبكة خطوط نقل الخام والمنتجات البترولية ونظام المراقبة والتحكم والكشف المبكر عن التسريب بالخطوط SCADA & LDS، والذى تم افتتاح المرحلة الأولى منه بمنطقة مسطرد، ويهدف للمراقبة والتحكم المركزى فى الخطوط ومحطات التدفيع والمستودعات وباقى مكونات النشاط، وكذلك تأمين خطوط الأنابيب ضد التسريب والتعديات وزيادة سرعة ودقة اكتشاف أماكن التعدى على شبكة الخطوط، ما يساهم فى تأمين العمليات التشغيلية، ودعم وسرعة اتخاذ القرار، وأكد على أهمية استدامة تأمين العاملين والعمليات والتعزيز المستمر لكافة ما يحقق التشغيل الآمن، وكذا استدامة الاستقرار الذى تحقق فيما يخص توفير المنتجات البترولية بالسوق المحلى.

جاء ذلك خلال رئاسة الوزير الجمعية العامة لاعتماد نتائج أعمال شركة أنابيب البترول عن العام المالى 2023/2024، بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والذى شهد تأكيد الوزير على تأصيل ثقافة السلامة لدى العاملين وأهمية اتباع إجراءات السلامة كأسلوب حياة.

وقدم المهندس نبوى محمود رئيس الشركة عرضاً توضيحياً حول أهمية الدور الذي تقوم به الشركة كحلقة وصل بين شركات الإنتاج ومصافى التكرير وشركات التوزيع من خلال تلك الشبكة الكبيرة من الخطوط ، والتى يخدمها حوالى 155 مستودعاً مختلفــة السعــات بإجمالي سعــة تخزينيـــة حوالى 5ر2 مليـون متر مكعب وكذلك 66 محطة تدفيع قوامها 500 طلمبة رئيسية ومساعدة وإطفاء وخدمات تتولى الشركة إدارتها وصيانتها من خلال استراتيجية واضحة لقطاع البترول، موضحا أن الاسكادا الخاصة بشبكة الأنابيب تشتمل على أجهزة القياس الآلي لمنسوب المستودعات RTG وإنشاء نظام قياس معدل السريان على جميع خطوط، وإنشاء نظام المراقبة والتحكم والكشف المبكر عن التسريب بالخطوط وتطوير وتأهيل مركز المراقبة والتحكم الرئيسية والفرعية بجميع المناطق.



ولفت إلى تنفيذ عدد من المشروعات منها إنشاء خط منتجات ميدور / الحمرا بطول 145 كم لمواكبة أعمال تطوير تسهيلات ميناء الحمرا وتلبية الاحتياجات المستقبلية لمشروعات التكرير والبتروكيماويات بمدينة العلمين الجديدة وإنشاء محطة تخزين وتدفيع الخام والمنتجات البترولية بتوسعات محطة السخنة، بمساحة 19 فدانا لتعظيم الدور المحوري لموانئ السخنة وزيادة السعة التخزينية الإجمالية من 300 ألف م3 إلى 460 ألف م3، وربط الشبكة القومية لخطوط المنتجات البترولية بتسهيلات شركة مصر للبترول بميناء بورسعيد لتدفيع المازوت (منخفض الكبريت) من بورسعيد إلى شركات مصر للبترول والتعاون وموبيل بالسويس وإحلال وتجديد خط بورسعيد / أبو سلطان / السويس وجزء من خط منتجات مسطرد / السويس من مدينة المستقبل حتي ك 68 وخط مازوت مسطرد / السويس من مدينة المستقبل حتي طريق السويس وخط مازوت من أسيوط حتي محطة كهرباء الوليدية لتأمين ورفع معدلات تدفيع المازوت لمحطة كهرباء الوليدية ومستودعات مصر للبترول بأسيوط وجزء من خط منتجات التبين / أسيوط إلى قطر وخط منتجات خورشيد / دمنهور / طنطا وخط مازوت مسطرد / محطة كهرباء شبرا الخيمة وجزء من خط مسطرد / التبين .

وعرض عدد من مشروعات رفع الكفاءة كازدواج خط 16" من المنيا حتى أسيوط بطول 140 كم للوفاء بالاحتياجات المستقبلية لمعمل تكرير أسيوط من البترول الخام من ميناء السخنة إلي التبين ومنها إلى أسيوط، وكذلك نقل الإنتاج المستقبلي من المنتجات البترولية لشركة أنوبك إلي محافظات شمال الصعيد وإنشاء خط من مسطرد حتى بنها بطول 52 كم لرفع معدلات تدفيع المنتجات البترولية من منطقة الدلتا إلى مسطرد ومنها إلى السويس، وإنشاء محطة تدفيع الخام والمنتجات البترولية بتوسعات مسطرد لزيادة السعة التخزينية من الخام والمازوت لتأمين احتياجات شركة القاهرة للتكرير والشركة المصرية للتكرير بمسطرد وتخفيف الضغط على المستودعات وعنابر الطلمبات بالمنطقة الحالية لامكانية البدء فى أعمال تطوير عنابر الطلمبات وتأهيل المستودعات، كما تم عرض المشروعات الجديدة للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، وإعداد دراسات سلامة العمليات بموقعي القطامية بالقاهرة والجنوبية بالإسكندرية والواقعة داخل شركة بتروجاس.



كما أوضح العرض أنه فيما يخص دراسات تقييم الأثر البيئي ( EIA ) تم الحصول على 11 موافقة بيئية من جهاز شئون البيئة، خاصة بإحلال وتجديد جزء من خط خام شقير مسطرد من أبو الدرج حتي الزعفرانة، وإنشاء وتشغيل خط الحمراء / ميدور وإنشاء خط وادي حجول / السخنة وإنشاء خط عجرود / وادي حجول، وإنشاء خط خام مسطرد / الهايكستيب وإحلال وتجديد جزء من خط المنتجات السويس / مسطرد من ك 68 إلى مينة المستقبل، وإحلال وتجديد جزء من خط المازوت السويس / مسطرد من مدينة هليوبوليس إلى مدينة المستقبل، وإحلال وتجديد جزء من خط منتجات بني سويف / أسيوط، وإنشاء خط منتجات من غرفة 18 على خط منتجات التبين / أسيوط حتى مستودع الجمعية التعاونية بالمنيا، وإحلال وتجديد جزء من خط مازوت القنطرة/ بورسعيد، وإحلال وتجديد جزء من خط مازوت السويس/ أبو سلطان.

حضر اجتماع الجمعية، المهندس صلاح الدين عبد الكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول ونوابه للشئون المالية والاقتصادية المحاسبة أمل طنطاوى وللتكرير الكيميائى محمد على والنقل والتوزيع المهندس أيمن عبدالبديع والتجارة الخارجية هبة عبد القادر، والمهندس يس محمد رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، والمهندس إبراهيم مكى رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، والدكتور هشام لطفى والمحاسب خالد عثمان والمهندس جمال فتحى مساعدو الوزير للشئون القانونية والتجارة الداخلية والأمن والسلامة والجيولوجي علاء البطل وكيل أول الوزارة والمشرف علي البيئة والسلامة وكفاءة الطاقة والمناخ والمهندس إيهاب رجائي وكيل أول الوزارة لشئون الإنتاج، والمحاسب أشرف قطب وكيل الوزارة للشئون المالية، والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير، والمهندس معتز عاطف رئيس الادارة المركزية للمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة وأحمد راندى رئيس الإدارة المركزية للاتصالات والمهندس محمود ناجى رئيس الإدارة المركزية للنقل والتسويق والمحاسب عباس صابر رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول والمحاسب محمد راغب وكيل أول وزارة بالجهاز المركزى للمحاسبات.