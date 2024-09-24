وزير الأوقاف: تدريب الأئمة والخطباء على المهارات الإعلامية فى نقابة الصحفيين

كتب لؤى على

استقبل الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف، خالد البلشى نقيب الصحفيين والكاتب الصحفى جمال عبد الرحيم السكرتير العام للنقابة بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ورحب وزير الأوقاف بنقيب الصحفيين، مؤكدًا تعاون وزارة الأوقاف الكامل مع نقابة الصحفيين والصحفيين مسئولى الملف الديني.

وأشار وزير الأوقاف إلى الاجتماع الذى عقده أمس مع الصحفيين مسئولى الملف الدينى بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مشيدًا بحضور هذه الكوكبة من الصحفيين الشباب، مضيفًا أن هذا اللقاء رسالة للتواصل المستمر وتأكيد على أهمية دور السادة الصحفيين.

وأكد وزير الأوقاف خلال اللقاء أنه أخذ على نفسه العهد أن نصطف جميعًا خلف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والأهم أن يكون الاصطفاف صادقًا ونابعًا من الأعماق.

وأضاف : هناك شريحة من المثقفين تمد يدها بالتواصل، ونحن فى وزارة الأوقاف نسعى لكسر الحاجز واقتحام المنطقة الصعبة والأشد تنافرًا بين رجال الدين والمثقفين، وإعادة صياغة عقد اجتماعى بين كافة الشرائح المجتمعية حتى تكون فكرة وتطبيقًا.

وأكد وزير الأوقاف مشاركة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية فى أول معرض للكتاب تقيمه نقابة الصحفيين غدًا الأربعاء، والذى يستمر خلال الفترة من الأربعاء 25 سبتمبر حتى السبت 5 أكتوبر، ومشاركة الوزارة فى كل فعاليات نقابة الصحفيين من رعاية مسابقات القرآن الكريم لأبناء الصحفيين وتكريمهم وغير ذلك.

كما اتفق وزير الأوقاف على تدريب الأئمة والخطباء والعاملين على كافة المهارات الإعلامية فى الإدارة العامة للمكتب الإعلامى بالتعاون مع نقابة الصحفيين بمقر النقابة لما تتميز به من مستوى تدريبى جيد، لتدريب وتأهيل الأئمة على وسائل الإعلام والأحاديث الصحفية.

من جانبه أعرب خالد البلشى نقيب الصحفيين عن سعادته بهذا اللقاء، مشيدًا بالموقف المحترم الذى أبداه وزير الأوقاف تجاه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وحمل أوراقه، مؤكدًا أنه يحمل رسالة قوية فيها كل التبجيل والاحترام لشيخنا وأستاذنا الإمام الأكبر، ودليل واضح على الاصطفاف خلف فضيلة الإمام.

وثمَّن نقيب الصحفيين توجه وزير الأوقاف لكسر الحاجز بين رجال الدين والمثقفين وإعادة صياغة عقد اجتماعى بين كافة الشرائح المجتمعية، مؤكدًا أن هذا التوجه سيحقق ثراءً فكريًّا كبيرًا.

ورحب نقيب الصحفيين بتدريب الأئمة والخطباء والعاملين فى الإدارة العامة للمكتب الإعلامى بالتعاون مع النقابة، ودعا نقيب الصحفيين وزير الأوقاف للحضور وافتتاح أولى هذه الدورات التدريبية للأئمة والخطباء والعاملين بالإدارة العامة للمكتب الإعلامي.