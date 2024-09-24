وزارة الصحة تكشف مضاعفات الإصابة بالأنفلونزا.. تفاصيل

كتب وليد عبد السلام



كشفت وزارة الصحة والسكان عن مضاعفات الأنفلونزا، مؤكدة أنها تسبب الالتهاب الرئوي والشعبى ومشاكل بالقلب وعدوى الأذن، بالإضافة إلى متلازمة الضائقة التنفسية الحادة .

وقالت وزارة الصحة والسكان: يعد الالتهاب الرئوي وأحد من أخطر المضاعفات في كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، حيث قد يكون سببا للوفاة.

وتتمثل الفئات الأشد احتياجًا لتناول لقاح الإنفلونزا في:



- كبار السن وعمرهم 65 سنة فما فوق.



- الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنتين.



- الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة.



- الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 19 عامًا ويتناولون أدوية تحتوي على الأسبرين أو الساليسيلات على المدى الطويل.



- الأشخاص الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي بسبب مرض (مثل الأشخاص المصابين بالإيدز، أو بعض أنواع السرطان مثل سرطان الدم)، أو الأدوية (مثل أولئك الذين يتلقون العلاج الكيميائي أو العلاج الإشعاعي للسرطان، أو الأشخاص الذين يعانون من حالات مزمنة تتطلب العلاج بالكورتيكوستيرويدات المزمنة أو أدوية أخرى تثبط جهاز المناعة).