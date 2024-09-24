اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 سبتمبر 2024 02:25 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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نشوب حريق داخل مصنع بوتاجازات فى الشرقية.. صور

الثلاثاء، 24 سبتمبر 2024 02:13 م
نشوب حريق داخل مصنع بوتاجازات فى الشرقية.. صور جانب من الحريق
الشرقية فتحية الديب

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اصيب شخصان بحالات اختناق، إثر نشوب حريق في مصنع بوتاجازات بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الهلال الأخضر بمدينة العاشر من رمضان لتلي الإسعافات اللازمة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في مصنع بوتاجاز بالمنطقة الصناعية الأولى بمدينة العاشر من رمضان.

انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، فيما أسفر الحريق عن إصابة شخصين بحالات اختناق، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الهلال الأخضر بالعاشر من رمضان لتلقي الإسعافات اللازمة.

تبين من التحريات الأولية نشوب الحريق في الطابق الثالث من المصنع، فيما تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 
 
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