مياه الشرب بسوهاج تحصل على المستوى الأول بتقييم أداء مأمونية المياه والصرف

سوهاج عمرو خلف

حصلت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج على المستوى الاول فى تقييم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لأداء مأمونية مياه الشرب والصرف الصحى عن العام 2023/2024، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب وأضاف أن منهجية سلامة ومأمونية مياه الشرب وتداول الصرف الصحى تاتى فى اطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتأكيد على جودة مياه الشرب المنتجة وتشمل تقييم وإدارة المخاطر المحتملة والإجراءات التصحيحية بهدف تحييدها ومتابعة جودة المياه المنتجة في كل مراحل التنقية لضمان تقديم خدمة متميزة والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وأشار الكيميائي منصور صابر علي رئيس قطاع المعامل والجودة أن الشركة القابضة رائدة فى مجال إعداد خطط سلامة ومأمونية المياه وتداول الصرف الصحي وأن شهادة الاعتماد اصبحت ضرورة قصوى للحفاظ على صحة المجتمع ومتابعة المخاطر المجتمعية وأن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى تقوم حالياً باعداد خطط تنفيذية للإجراءات التصحيحية الناجمة عن دراسات المأمونية.

واوضح الكيميائى أحمد صلاح عثمان مدير ادارة مأمونية المياه والصرف أنه حصلت 24 محطة مياه شرب وصرف صحى على شهادة سلامة ومأمونية المياه وهى محطة مياه ادفا واولاد نصير بمركز سوهاج ومحطة مياه المنشاه المرشحة ومحطة الترشيح الطبيعي لضفاف الأنهار بالمنشاه ومحطة مياه المنشاة النقالى ومحطة اولاد الشيخ المدمجة ومحطة مياه عرب العطيات المدمجة بدار السلام ومحطات مياه الكتكاتة النقالى والعوامية السطحية والعوامية الجديدة والطوايل النقالي وفاوجلي المدمجة بمركز ساقلتة ومحطة مياه بيت علام المدمجة ومحطة مياه جرجا الجديدة وتوسعات محطة مياه جرجا بمركز جرجا ومحطتى مياه الاحايوة الجديدة والصوامعة المدمجة بمركز اخميم ومحطات مياه المراغة جهينة السطحية والشورانية النقالى والشورانية الجوفية بمركز المراغة ومحطات معالجة صرف صحى غرب سوهاج وجرجا والهجارسة وأن الشركة تسعى لحصول كافة المحطات على تلك الشهادة بالإضافة إلى شهادة مأمونية تداول الصرف الصحي لمحطات معالجة الصرف الصحى.