من هو إبراهيم محمد القبيسي قيادى "الصواريخ" فى حزب الله؟ إنفوجراف

إعداد عبد الوهاب الجندى

قال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلى، إن طائرات حربية هاجمت بتوجيه من هيئة الاستخبارات فى منطقة الضاحية الجنوبية فى بيروت وقضت على المدعو إبراهيم محمد القبيسى قائد منظومة الصواريخ والقذائف فى حزب الله، فى وقت الغارة كان المدعو القبيسى برفقة عدد من كبار قادة منظومة الصواريخ فى حزب الله.

من هو إبراهيم محمد القبيسي



القبيسي هو قائد منظومة الصواريخ والقذائف في حزب الله

استهدفته غارة وكان برفقة عناصر في حزب الله

القبيسي هو مسؤول عن وحدات الصواريخ الدقيقة الموجهة

مسؤول عن عمليات إطلاق الصواريخ نحو إسرائيل

يتمتع بخبرة كبيرة ومركزية في مجال الصواريخ

مسؤول منظومة العمليات في جنوب لبنان وأصبح قائدًا لوحدة بدر في جبهة الجنوب