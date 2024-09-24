اليوم السابع
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مصرع شخص صدمه قطار بالشرقية

الثلاثاء، 24 سبتمبر 2024 10:33 ص
مصرع شخص صدمه قطار بالشرقية جثة - ارشيفية
الشرقية فتحية الديب

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لقى شخص مصرعه؛ إثر تعرضه لحادث صدمه قطار بناحية مزلقان الغابة بمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو كبير المركزي.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى أبو كبير المركزي بوصول شخص، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتى في المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المتوفى التي أودت بحياته إثر تعرضه لحادث صدمه قطار بناحية مزلقان الغابة بمركز أبو كبير، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

 







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