مساعد وزير البيئة تتفقد مصنع تدوير القمامة بالمحلة وكبس قش الأرز

الغربية مصطفى عادل

تابعت الدكتورة شيرين فكري مساعد الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، للسياسات البيئية خلال جولة ميدانية بمحافظة الغربية، تفقدت خلالها المرور بنطاق مراكز طنطا وقطور والمحلة الكبري، لمتابعة أعمال جمع وكبس ونقل قش الأرز.

كما تفقدت مصنع تدوير القمامة بالجابرية بمركز المحلة الكبرى، للتعرف على مراحل التشغيل، عقب أعمال التطوير، وإضافة الخط الكوري الجديد له، والتأكد من إنتظام أعمال جمع وفرز القمامة بالمصنع، وذلك انطلاقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالحفاظ علي البيئة والتخلص الآمن من تراكمات المخلفات بشكل لا يؤثر علي الصحة العامة للمواطنين.

والتقت خلال الجولة المهندس على عبدالستار السكرتير العام المساعد بمحافظة الغربية، والدكتور خالد رمزي واللواء السيد أبو راضي مسئولي الشركة المشغلة للمصنع، والمحاسب محمد حنتوش رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى والمهندسة ناريمان أبو هرجة مسئول البيئة بمجلس مدينة المحلة الكبرى.

كما قامت الدكتورة شيرين فكري بالمرور علي الطريق الدولي المحلة الكبري كفر الشيخ بالمحافظة، حيث تلاحظ إستقرار حالة الجو وإرتفاع نسب حصاد محصول الأرز وقيام المزارعين بجمع وكبس قش الأرز بمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.

وأكدت الدكتورة شيرين فكري، أهمية إيجاد السبل المناسبة لتذليل التحديات التى تواجه أطراف المنظومة من المزارعين ومتعهدي قش الأرز والمستثمرين، إضافة إلى توزيع الأدوار والمسئوليات، والإجراءات المطلوبة لتفادى أية معوقات قد تواجه تنفيذ المنظومة أثناء موسم الحصاد، والعمل على تسهيل حصول المتعهدين على المعدات اللازمة التي تساهم في جمع ومعالجة المخلفات الزراعية، وإدارة فرق العمل ومحاور المرور على الأماكن الأكثر حصاداً للأرز.

وفي ختام جولتها قامت الدكتورة شيرين فكري مساعد وزيرة البيئة برفقة الدكتور عصام الدين عامر رئيس قطاع الفروع، والمهندس محمد قطب رئيس الإدارة المركزية لجهاز شئون البيئة لوسط الدلتا بطنطا بالتوجه إلى محافظة كفر الشيخ لتفقد أعمال محاور التفتيش المسائية بنطاق مراكز الرياض والحامول وبيلا وكفر الشيخ، للتأكد من تنفيذ التكليفات والتوجيهات الخاصة بأعمال مجابهة نوبات التلوث الحادة.

وفي نهاية الجولة قامت الدكتورة شيرين فكري بتقديم الشكر لكل العاملين بمنظومة السحابة السوداء بجهاز شئون البيئة لوسط الدلتا بطنطا، لما يبذلونه من جهود في سبيل التصدي لظاهرة نوبات تلوث الهواء الحادة.



جولة مساعد وزير البيئة