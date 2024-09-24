اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 سبتمبر 2024 10:15 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

مدرسة السعيدية الثانوية بالجيزة تخصص فقرة بالإذاعة المدرسية عن مبادرة بداية

الثلاثاء، 24 سبتمبر 2024 08:46 ص
مدرسة السعيدية الثانوية بالجيزة تخصص فقرة بالإذاعة المدرسية عن مبادرة بداية طابور الصباح
كتبت مرام محمد - تصوير خالد كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

خصصت مدرسة السعيدية الثانوية بنين التابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية، صباح اليوم الثلاثاء، إحدى فقرات الإذاعة المدرسية للحديث عن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

ورصد "اليوم السابع"، توافد طلاب الصف الثاني الثانوي على المدرسة في أول يوم دراسي لهم وفقًا للجدول المعلن من قبل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، والخاص بمواعيد حضور الصفوف المختلفة المدارس في أول أسبوع دراسة لتخفيف الكثافات مع بدء العام الدراسي الجديد.

وحرص المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، على مشاركة طلاب المدرسة، طابور الصباح، للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية بالعام الدراسي الجديد.

وحضر الطلاب مراسم الطابور، وذلك بالاستماع إلى فقرات الإذاعة المدرسية، وترديد النشيد الوطني، وأداء تحية العلم، ومشاهدة عدد من عروض الشرطة المدرسية، وذلك بحضور عدد من قيادات محافظة الجيزة، ومديرية التربية والتعليم بالجيزة، وأعضاء هيئة التدريس.

ووفقًا لجدول مواعيد دخول طلاب الجيزة المدارس في أول أسبوع دراسي، يحضر، اليوم الثلاثاء، طلاب الصفوف (الرابع الابتدائي، والثاني الإعدادي، والثاني الثانوي)، مع انتظام حضور طلاب صفوف (KG1، KG2، والأول والثاني والثالث الابتدائي، والأول الإعدادي، والأول الثانوي).

احد الطلاب بالمدرسة
الطلاب بالمدرسة

 

الاذاعة المدرسيه
الإذاعة المدرسية

 

الطابور الصباحي بالمدرسة
الطابور الصباحي بالمدرسة

 

الطابور الصباحي
الطابور الصباحي

 

العروض العسكرية أمام محافظ الجيزة
العروض العسكرية أمام محافظ الجيزة

 

العروض العسكرية بطابور الصباح
العروض العسكرية بطابور الصباح

 

انتظام الدراسة بمدرسة السعيدية
انتظام الدراسة بمدرسة السعيدية

 

انتهاء زيارة محافظ الجيزة لمدرسة السعيدية
زيارة محافظ الجيزة لمدرسة السعيدية

 

تحية العلم
تحية العلم

 

جانب من العروض العسكرية
جانب من العروض العسكرية

 

دخول الطلاب للمدرسة
دخول الطلاب للمدرسة

 

دعاء الصباح
دعاء الصباح

 

زيارة محافظ الجيزة بمدرسة السعيدية
زيارة محافظ الجيزة لمدرسة السعيدية

 

طلاب مدرسة السعيدية
طلاب مدرسة السعيدية

 

طلاب مدرسة السعيديه
طلاب مدرسة السعيديه

 

عادل النجار محافظ الجيزة وأشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة
عادل النجار محافظ الجيزة وأشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة

 

لحظة دخول الطلاب
لحظة دخول الطلاب

 

محافظ الجيزة وعدد من قيادات التعليم بالجيزة
محافظ الجيزة وعدد من قيادات التعليم بالجيزة

 

محافظة الجيزة ووكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة
محافظة الجيزة ووكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة

 

محافظة الجيزة يلقي كلمة في الطابور الصباحي
محافظة الجيزة يلقي كلمة في الطابور الصباحي

 

مراسم الطابور الصباحي
مراسم الطابور الصباحي

 

 







الشرطة المدرسية

مدرسة السعيدية الثانوية

مدارس الجيزة

تعليم الجيزة

محافظ الجيزة

العام الدراسى الجديد 2025

انطلاق العام الدراسى الجديد

وزارة التربية والتعليم

وزير التربية والتعليم

التعليم

كثافة الفصول

محمد عبد اللطيف

موعد بدء الدراسة 2025 اليوم السابع

مواعيد بدء الدراسة في الجامعات المصرية

موعد بدء الدراسة بالمعاهد الأزهرية 2025

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

أهلا بالمدارس.. انطلاق للعام الدراسي الجديد 2025 وسط أجواء احتفالية لاستقبال الطلاب.. حضور مرتفع للتلاميذ وأعضاء هيئة التدريس.. والمدارس تبدأ بالإذاعة المدرسية وتحية العلم وتسليم الكتب المدرسية للتلاميذ.. صور

السبت، 21 سبتمبر 2024 12:00 م

توافد طلاب الصف الثانى الثانوى بالجيزة على المدارس رابع أيام العام الدراسى

الثلاثاء، 24 سبتمبر 2024 07:06 ص

ثالث أيام العام الدراسى الجديد.. حضور كثيف من الطلاب بالمدارس والوزارة تتابع خفض الكثافة وإجراءات سد العجز فى المعلمين.. تشديد على تسجيل الغياب الأسبوعى للطلاب إلكترونيا.. وتؤكد معاقبة المتغيبين عن الدراسة

الإثنين، 23 سبتمبر 2024 02:00 م

مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة