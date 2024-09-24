مدرسة السعيدية الثانوية بالجيزة تخصص فقرة بالإذاعة المدرسية عن مبادرة بداية

كتبت مرام محمد - تصوير خالد كامل

خصصت مدرسة السعيدية الثانوية بنين التابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية، صباح اليوم الثلاثاء، إحدى فقرات الإذاعة المدرسية للحديث عن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

ورصد "اليوم السابع"، توافد طلاب الصف الثاني الثانوي على المدرسة في أول يوم دراسي لهم وفقًا للجدول المعلن من قبل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، والخاص بمواعيد حضور الصفوف المختلفة المدارس في أول أسبوع دراسة لتخفيف الكثافات مع بدء العام الدراسي الجديد.

وحرص المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، على مشاركة طلاب المدرسة، طابور الصباح، للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية بالعام الدراسي الجديد.

وحضر الطلاب مراسم الطابور، وذلك بالاستماع إلى فقرات الإذاعة المدرسية، وترديد النشيد الوطني، وأداء تحية العلم، ومشاهدة عدد من عروض الشرطة المدرسية، وذلك بحضور عدد من قيادات محافظة الجيزة، ومديرية التربية والتعليم بالجيزة، وأعضاء هيئة التدريس.

ووفقًا لجدول مواعيد دخول طلاب الجيزة المدارس في أول أسبوع دراسي، يحضر، اليوم الثلاثاء، طلاب الصفوف (الرابع الابتدائي، والثاني الإعدادي، والثاني الثانوي)، مع انتظام حضور طلاب صفوف (KG1، KG2، والأول والثاني والثالث الابتدائي، والأول الإعدادي، والأول الثانوي).



الطلاب بالمدرسة



الإذاعة المدرسية



الطابور الصباحي بالمدرسة



الطابور الصباحي



العروض العسكرية أمام محافظ الجيزة



العروض العسكرية بطابور الصباح



انتظام الدراسة بمدرسة السعيدية



زيارة محافظ الجيزة لمدرسة السعيدية



تحية العلم



جانب من العروض العسكرية



دخول الطلاب للمدرسة



دعاء الصباح



زيارة محافظ الجيزة لمدرسة السعيدية



طلاب مدرسة السعيدية



طلاب مدرسة السعيديه



عادل النجار محافظ الجيزة وأشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة



لحظة دخول الطلاب



محافظ الجيزة وعدد من قيادات التعليم بالجيزة



محافظة الجيزة ووكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة



محافظة الجيزة يلقي كلمة في الطابور الصباحي