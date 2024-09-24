محافظ قنا يترأس جلسة مناقشة اختيار قرية دندرة مقصدا للسياحة الريفية

قنا صابر سعيد

ترأس الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، جلسة الحوار المجتمعي لمناقشة مقترح اختيار قرية دندرة مقصدا للسياحة الريفية بمحافظة قنا، يأتى ذلك في إطار إهتمام المحافظة بالمشروعات التنموية المستدامة ذات العائد المجتمعي المباشر.

وقال محافظ قنا، إنه حريص وضع قرية دندرة علي خريطة السياحية الريفية في مصر، مؤكدًا على أهمية دور المشاركة المجتمعية لفهم احتياجات وأولويات القرية من خلال إشراك أفراد المجتمع في وضع وتنفيذ خطط التنمية، يأتى ذلك تزامنًا مع دخول مبادرة حياة كريمة للقرية والتى ستعمل على تحسين البنية التحتية للقرية.

وأضاف عبد الحليم، أن قطاع السياحة أحد القطاعات الإقتصادية الواعدة في محافظة قنا، وبالاخص قرية دندرة بطبيعتها الريفية والسياحية، التى تجعلها فى مصاف قرى السياحة الريفية في مصر، فضلا عن امتلاكها لمقوم أثرية متميزة مثل معبد دندرة، أجمل المعابد المسقوفه في الصعيد بجانب تنوع الحرف اليدوية بها، والتى تعتبر عناصر جذب سياحي يجب أن توضع حيز البحث والدراسة لإدراجها على منصة الترويج للسياحة الريفية.

وتابع محافظ قنا، أن دعم وتشجيع السياحة الريفية يعتبر أحد المداخل الهامة لتنمية الاقتصاد المحلي وتعزيز التنمية المستدامة، لتحسين الظروف الاقتصادية لسكان القرية وخلق فرص عمل حقيقة لهم، فضلاً عن الترويج للمنتجات الحرفية والزراعية، وذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بالريف المصري، وحرص الدولة على الاستفادة من الاستثمارات العامة، التى تم توظيفها لرفع مستوى البنية التحتية والأساسية لتنمية قرى الريف المصري، من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

كما استمع محافظ قنا، خلال الحوار المجتمعي لعدد من أهالى القرية الذين ثمنوا جهود محافظ قنا في فتح قنوات للتواصل مع المواطنين.