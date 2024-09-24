محافظ شمال سيناء يتفقد سير الدراسة بإدارة نخل

شمال سيناء - محمد حسين

تفقد اللواء الدكتور خالد مجاور محمد، محافظ شمال سيناء، سير العام الدراسي الجديد في عدد من مدارس إدارة نخل التعليمية بوسط سيناء.

خلال جولته، حضر المحافظ الحصة الأولى بمدرسة نخل الابتدائية، وتفقد الفصول الدراسية، قاعات الأنشطة، وساحات الفناء، للتأكد من جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب.

وأكد المحافظ أن هذه الجولة تأتي ضمن سلسلة من الجولات التفقدية التي يقوم بها في مختلف مدن المحافظة، بهدف متابعة انتظام العملية التعليمية خلال العام الدراسي الجديد.

كما أعلن عن انتظام الدراسة في جميع مدارس المحافظة، التي يبلغ عددها 624 مدرسة، ويقيد بها 123 ألف و319 طالبًا وطالبة، ويعمل بها حوالي 9000 معلم ومعلمة بمختلف التخصصات. وأشار المحافظ إلى أن جميع المدارس تم تجهيزها بالمستلزمات الضرورية للعملية التعليمية، من أثاث وكتب مدرسية، بالإضافة إلى هيئة التدريس اللازمة، كما تم تنفيذ عمليات الصيانة البسيطة لضمان سلامة وراحة الطلاب والمعلمين.