محافظ الدقهلية يحيل 132 محضر مخالفات تموينية للنيابة العامة

الدقهلية شريف الديب

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، على استمرار اعمال الحملات التموينية بنطاق المحافظة، مشددا على عدم السماح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع، لتوفير الإحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والإحتكار.

وأضاف محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وفي هذا الصدد، قال اللواء مرزوق، أن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات من خلال قطاع التموين اسفرت عن تحرير 132 محضرا بالمخالفات بمراكز ومدن المحافظة، وقرر اللواء مرزوق، إحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية، بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب علي حسن عبد الفتاح، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بشان الحملات التموينية التي تم تنفيذها باشراف ومتابعة محمد زغلول مدير عام إدارة الرقابة التموينية، والدكتورة شيماء الهندى مدير عام شئون التجارة الداخلية بمديرية التموين، والدكتور احمد ابوالغيط معاون مدير المديرية للرقابة والإعلام.

ومن جانبه اوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، ان الحملات التي تم تنفيذها قامت بضبط وتحرير 95 مخالفة في مجال الرقابة على المخابز بنطاق المحافظة، حيث تم ضبط وتحرير 37 مخالفة في مجال الرقابة على الأسواق، موضحا ان تلك المخالفات شملت في مجال الرقابة علي المخابز.

وأكد "اللواء مرزوق" على اهمية تواصل حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.