محافظ أسوان يلتقى أعضاء المبادرة الوطنية "ابدأ" ويستعرض فرص الاستثمار

أسوان - عبد الله صلاح

عقد اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، اليوم، اجتماعًا، مع أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" لاستعراض توصيات مؤتمر دعم الفرص الاستثمارية بالمنطقة الصناعية الحرفية بالجنينة والشباك بمركز نصر النوبة.

وأثناء الاجتماع الذى حضره المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، فضلًا عن وفد جمعية المستثمرين، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والقيادات التنفيذية.

وأكد إسماعيل كمال، أن محافظة أسوان تشهد تنفيذ سلسلة من المشروعات التنموية الكبرى فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومن بينها مشروع المنطقة الصناعية الحرفية بالجنينة والشباك، والتى تتكاتف الجهود من أجل تحقيق كافة عناصر التنمية بهذه المنطقة الواعدة فى ظل التيسيرات والتسهيلات وغير المسبوقة التى قدمتها الدولة لتشجيع الشباب والمستثمرين من أبناء النوبة لسرعة تشغيل 308 وحدات وورش حرفية بهذه المنطقة بشكل كامل.

ودعا، شباب المستثمرين ورجال الأعمال من أبناء النوبة لاغتنام واستثمار هذه الفرصة الذهبية فى أكبر الصروح الصناعية من أجل توفير المزيد من فرص العمل بتشغيل هذه الوحدات والورش، وللتسويق الجيد والمتميز لها، ولتكون المنطقة قاعدة انطلاق وباب ملكى نحو الأسواق الأفريقية بمقوماتها المتنوعة.