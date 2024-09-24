اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 سبتمبر 2024 02:51 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء غدا عقب اجتماع الحكومة الأسبوعى

الثلاثاء، 24 سبتمبر 2024 01:38 م
مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء غدا عقب اجتماع الحكومة الأسبوعى مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يعقد مجلس الوزراء، اجتماعه الأسبوعى، غدا، الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، لمتابعة ومناقشة عدد من الملفات.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق التنفيذي لبرنامج "تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع"، بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة جمهورية إيطاليا.

ويهدف البرنامج إلى المساهمة في التطبيق الكامل لكل من اتفاقية الأمم المتحدة والقانون المصري الجديد بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من أجل تعزيز كافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتها وضمانها، وذلك من خلال تعزيز دور المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز الديناميكيات بين المؤسسات واتخاذ إجراءات ملموسة لتعزيز إدماجهم في المجتمع.


 







مجلس الوزراء

اجتماع مجلس الوزراء

مصطفى مدبولى

الحكومة

مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء

اليوم السابع بلس




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة