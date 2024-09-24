لو عاوز تشتغل فى محطة الضبعة.. تفاصيل 6200 فرصة عمل بالمشروع وكيفية التقديم

كتبت آية دعبس

استمرارا لجهود وزارة العمل فى الحد من البطالة، أعلنت الوزارة عن توفير 6200 فرصة عمل للشباب المصري، فى عدة تخصصات داخل مشروع محطة الضبعة النووية، بمحافظة مرسى مطروح، وهى على النحو التالى:

1- 2300 حداد مسلح.

2- 900 عامل خرسانة.

3- 700 لحام.

4- 500 عامل تركيب أنظمة تهوية.

5- 1300 عامل تركيب الهياكل الخرسانية المسلحة.

6- 500 كهربائي.

ويمكن للراغبين فى التقديم على فرص العمل، التقدم عن طريق الدخول على موقع الوزارة الرسمى www.manpower.gov.eg ، ثم الضغط على باب "تسجيل البيانات على فرص العمل بالضبعة"، أو الدخول مباشرة للتسجيل على رابط :https://egyres.manpower.gov.eg/Request/index .

أما الأوراق المطلوبة للالتحاق بهذه الوظائف، فهى:

-1شهادة قياس مهارة بالمهنة المتقدم عليها ، ويشترط خبرة سنة.

-2استمارة الفحص الطبى "111" .

ويحصل العامل بهذه الوظائف، على عددا من المميزات، من بينها:

1- تراوح الرواتب من 9000 إلى 25000 جنيه طبقا للمهنة والخبرة.

2- العمل 8 ساعات يوميا، إضافة إلى ساعة إضافى ،وفترة راحة للغداء لمدة ساعتين .

3- العمل 6 أيام أسبوعياً .

4- توفير سكن ،ووسيلة انتقال للعمل والعودة.

5- 3 وجبات كل يوم.